Diyadin'de Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Diyadin'de Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor
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Ağrı'nın Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Murat Nehri'nde su ürünleri ve çevre düzenine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle iç su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hedefleniyor.

Ağrı'nın Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yer alan Murat Nehri'nde su ürünleri ve çevre düzenine ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Ekipler tarafından düzenli ve planlı bir şekilde yürütülen denetimlerle iç su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, Murat Nehri başta olmak üzere ilçe genelindeki iç sularda yapılan bu kontrollerin hem ekosistemin korunmasına hem de yerel balıkçılığın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu belirtti. Denetimlerin, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Diyadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevreye duyarlı ve yasalara uygun avcılık faaliyetlerinin desteklenmesi adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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