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Didim'de yaz sezonu hazırlıkları sürüyor

Didim'de yaz sezonu hazırlıkları sürüyor

Yerel Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonuna hazırlık çalışmaları ara vermeden devam ederken, çalışmalar 7-24 esasına göre sürdürülüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonuna hazırlık çalışmaları ara vermeden devam ederken, çalışmalar 7-24 esasına göre sürdürülüyor.

Tarihin, doğanın ve denizin buluştuğu, Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim'de yaz sezonu için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, ilçede bulunan sahillerde düzenleme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kentin en gözde turizm bölgelerinden olan Altınkum Plajı, 2,5 Koy, Beyaz Kum Plajı başta olmak üzere tüm sahillerde kum eleme ve serme çalışmaları gerçekleştirilerek, düzenlemeler yapıldı.

Belediye ekiplerince vatandaşların yoğun olmadığı, gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan çalışmalar, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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