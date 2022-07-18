Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Sakarya'da başlıyor - Haberler

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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Sakarya'da başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Sakarya'da başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 23-24 Temmuz tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 23-24 Temmuz tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' 23-24 Temmuz tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer alacağı ve 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla gerçekleştirilecek tanıtım günlerinde gençler burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgi sahibi olacak.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunulacak. Ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi farklı alanlarda gençlerin destekler hakkında bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi amaçlanıyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Yerel Haberler

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