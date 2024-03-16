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Depremzedelerin Çocuklarına Futbol Eğitimi

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Osmaniye'de depremden etkilenen çocuklara futbol eğitimi veren antrenör Yusuf Çakır, sayıları 70'i bulan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyor.

OSMANİYE (İHA) – Depremin vurduğu Osmaniye'de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek isteyen antrenör Yusuf Çakır, sayıları 70'i bulan afetzede çocuklara toprak sahada futbol eğitimi veriyor.

Asrın felaketinden etkilenen Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Afetzede çocuklara depremi unutturmak isteyen 27 yaşındaki antrenör Yusuf Çakır, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve mahalle esnafının da desteğiyle Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan ve sayıları 70'i bulan çocuğa futbol eğitimi vermeye başladı. Mahallede bulunan toprak sahada açtığı spor kursuyla çocukları eğitime ve spora yönlendiren Çakır, çocuklara bir nebzede keyifli anlar yaşatmaya çalışıyor. Toprak sahada tozu dumana katan afetzede çocuklar, futbola olan aşklarıyla takdir topluyor.

Mahallede yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla böyle bir çalışmaya başladığını söyleyen antrenör Yusuf Çakır, "Bizim de amacımız gençlerimizi spora yönlendirmek. Halk eğitim merkezi üzerinden spor kursu açtık. Bu kursu daha başka okul ve kulüpler üzerinden açabiliriz. Gençleri ve çocukları korumak onları spora, eğitime, sanata yönlendirmek için kendi mahallemizde bu kursu açmayı tercih ettik. Mahallemiz esnaflarından İbrahim Işıklı ile birlikte böyle bir spor kursu açmayı düşündük. Velilerimizle birlikte ortak noktada buluşup, eğitim konusunda çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Eğitim noktasında kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz sanata yönlendiriyoruz. Gençlik merkezlerinde yapılan "Deneyap Atölyeleri" var robotik kodlama kursları var onlardan haberdar olup çocuklarımızı gençlik merkezlerine yönlendiriyoruz. Resim kursları açılıyor resme yeteneği olan öğrencilerimizi varsa resime de yönlendiriyoruz. Yaş grupları olarak ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplamda 70 öğrencimiz var, onlarla okula gittikten sonra saat 2'de çıkıyorlar burada ben onların gelmesini bekliyorum en azından kötü alışkanlıkları edinebilecekleri yerlere takılmasınlar diye sahada onları bekliyorum" dedi.

Esnaf İbrahim Işıklı ise, "Osmaniye Yunus Emre Mahallesinde esnaflık yapıyoruz yıllardır burada oturuyoruz, çocukluğumuz bu mahallede geçti. Hocalarımız başka okullar ve kulüplerde de görev alabiliyordu. Biz burada bir araya geldik; karar verdik ve mahallemizin gençlerine, çocuklarına bir destek olalım diye. Sadece spor anlamında değil eğitim anlamında da onlara destek olmak istedik. Bizim zamanımızda bizlere verilmeyen desteğin gençlerimize verilmesini istedik" ifadelerini kullandı.

"Futbol oynamayı seviyorum, okul biter bitmez sahaya geliyorum"

Okuldan sonra spor sahasına geldiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Salih Kaya, "Futbol oynamayı seviyorum, okul biter bitmez sahaya geliyorum. Futbolun yanı sıra elektroniğe merakım vardı hocalarım durumu fark edip beni 'Deneyap Atölyelerine' yönlendirdi 17 Mart'ta orada sınava gireceğim ve inşallah başarılı olacağım. Hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

"En sevdiğim futbolcu Ronaldo bende büyüyünce onun gibi olmak isterim"

Futbolcu olmak istediğini söyleyen Mehmet Enes Car, 'Okuldan sonra mahallemizin sahasında antrenmanlara geliyoruz. Futbolu öğreniyorum sadece futbol değil bizlere sevgiyi saygıyı öğretiyorlar. Derslerimizi soruyorlar ders çalışmamızı istiyorlar bizim geleceğimiz için bize sahip çıkıyorlar. En sevdiğim futbolcu Ronaldo bende büyüyünce onun gibi olmak isterim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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