DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİLER

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri depremzedeler için içlik, eşofman altı, battaniye dikiyor.

Kaymakamlığın dikim atölyesinde eğitim alan 40 kadın kursiyer depremzedeler için eşofman, içlik, battaniye, çocuk giyim ürünleri dikmek için dikiş makinesi başına geçti. Yardımseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla masrafları karşılayan kadınlar diktiklerini paketleyip afet bölgesine ulaştırmak için çalışıyor. ADEM'de kurs öğretmeni Özlem Ünal, "Yetişkinlere ve çocuklara içlik, eşofman altı, battaniye, bere, atkı üretimi yaptık. Kadınlar için iç giyim ürünleri ve yastık kılıfı, çarşaf ipe battaniye üretimi yapıyoruz. Günde 250 eşofman altı ve battaniye üretiyoruz" dedi.

ADEM Proje Koordinatörü Gülay Perçin ise "Hedefimiz çok daha fazla kişinin ihtiyacını karşılamak için retim yapabilmek ve afet bölgesine göndermek. Bize destek olarak kumaş gönderiyorlar. Bize daha fazla kumaş desteği yapılırsa bu yardımları sürdürmeyi hedefliyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)