Kesk ve TMMOB Samsun Şubeleri: 6 Şubat Depremleri Asrın Felaketi Değil, Asrın İhmali

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

KESK Samsun Dönem Sözcüsü ve ESM Samsun Şube Başkanı Mustafa Niyazi Bulut, KESK Samsun ve TMMOB adına 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Bulut, depremin doğal bir olay olduğunu ancak yıkımın ve can kayıplarının yıllardır sürdürülen rantçı, denetimsiz ve bilim dışı politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Bulut, depremlerde yaşamını yitiren yurttaşları sevgi, saygı ve özlemle andıklarını belirterek, "Aradan geçen üç yıla rağmen acımız azalmadı, yaşadığımız yıkım daha da büyüdü. AFAD ve resmi açıklamalara göre 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirmiştir. 107 bin 213 kişinin yaralanmıştır. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişinin barınma sorunu yaşadığını, en az 5 milyon kişinin göç etmek zorunda kalmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre 658 bin kişinin geçim olanaklarını yitirmiştir. Deprem doğal bir olay, yıkımın boyutu siyasal tercihlerin sonucudur. On binlerce bina yıkılmış, yüzbinlerce yapı kullanılmaz hale gelmiştir. Buna karşın depremin gerçek bilançosu ve sorumluluk zinciri kamuoyuna açıklanmamıştır" dedi.

Depremin ilk saatlerinde ve günlerinde kurumlar arası eşgüdümün sağlanamadığını dile getiren Bulut, arama-kurtarma çalışmalarının geç ve dağınık yürütüldüğünü, AFAD'ın kriz yönetimi kapasitesindeki yetersizliklerin can kayıplarını artırdığını söyledi.

Son 21 yılda deprem vergisi adı altında toplanan yaklaşık 40 milyar doların akıbetinin hala açıklanmadığını belirten Bulut, deprem sonrası en hızlı çöken kurumlardan birinin Kızılay olduğunu dile getirdi. Depolardaki çadırların satılmasına ilişkin açılan davaların cezasızlık politikalarıyla sürüncemede bırakıldığını ifade eden Bulut deprem bölgesinde barınma, sağlık, eğitim, temiz su ve beslenme gibi en temel haklara erişimin hala güvence altına alınamadığını belirtti.

Afetlere hazırlığın piyasanın değil kamunun görevi olduğunu vurgulayarak, barınma hakkının bir lütuf değil temel bir insan hakkı olduğunu ifade eden Mustafa Niyazi Bulut, iktidarın açılış törenleri ve yetersiz TOKİ projeleriyle sorumluluktan kaçtığını, devasa şantiye alanlarına dönüşen kentlerde asbest ve ağır metal kirliliği nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu söyledi.