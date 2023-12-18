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DEB-SEN Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı

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Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) 2. olağan genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Mehmet Zülfikar Kotanlı yeniden seçildi ve yeni yönetimiyle güven tazeledi.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) 2.olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Kongrede yeniden genel başkanlığa seçilen Mehmet Zülfikar Kotanlı yeni yönetimi ile güven tazelemiş oldu.

Kongre sonunda bir teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Kotanlı, "Sendikal mücadelede ilkeli dürüst üyelerinin sosyal hak ve menfaatlerini korumayı ilke edinmiş ve bu menfaatleri geliştirmek için mücadeleden yılmayacak bir sendikanın 2.olağan genel kurulunu yapmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal'in "Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz" veciz sözü bizlerin Demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha perçinlemiş olmaktadır" diyen Kotanlı, "2019 yılında sendikacılığa demokrasiye inanmış bir grup kamu görevlisi arkadaşlarla kurduğumuz Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) bağımsız ve özgür düşünebilen, demokratik bir anlayışla hak arama seferberliğini başlatan onurlu, kararlı ve mücadeleci kamu çalışanı arkadaşlarımızın fikir ve eylem ocağı olarak doğdu. İnanıyor ve biliyoruz ki kısa zamanda sendikacılıkta varlığını hissettirmiştir. Geçmişteki tecrübelerimizi kazanç hanesine ekleyerek ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam eden mensuplarıyla DEB-SEN, onlarca yıllık sendikalarla her platformda boy ölçüşecek, Kamu Çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır bu vesile ile bu gün 2.olağan genel kurulumuzu daha güçlü bir şekilde yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Sosyal Demokrasiyi benimser ama "solcu" değildir. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Yüce Milletimizin kültür değerlerine, inançlarına saygılı ve bağlıdır. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası aydınlanma tam Demokrasi ve bağımsızlık idrakine sıkı sıkıya bağlıdır. Sevgili kamu çalışanı Arkadaşlar biz miras yedi bir hareket değiliz. Biz hiç kimsenin devamı yan kuruluşu değiliz. Biz; ülkesini ve milletini seven, ülkesi ve insanlık ailesi için haklı ve doğru şeyler yapmak isteyen aklın, emeğin temsilcileriyiz, bu güzel Türkiye'nin çocuklarıyız. Hiçbir parti, siyasal, ideolojik merkez, aklınıza ne gelirse hiç kimseyle hiçbir ilgimiz, bağımız yoktur. Sendikal çatı altında her bir ferdin siyasi görüşüne saygılıyız. Bizim bağımız kamu çalışanları ve milletimizledir.

Biz kimseyle hiyerarşik temelde ilişki kurmayız. Tüm ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz eşit statüde ve demokratik temelde olur.

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası bir ideoloji sendikası değil, bir program ve kitle sendikasıdır; bir merkezi demokrat harekettir. Demokrat Büro Çalışanları Sendikası'nın hedefi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023'te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş Türkiye'dir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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