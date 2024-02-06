DAK, Kahramanmaraş depreminin 1. yıldönümünde çalışmalarını anlattı

Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK), Kahramanmaraş depreminin 1. yıldönümü dolayısıyla Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında açtığı stantta arama kurtarma ekipmanlarını ve depremde yaptıkları çalışmaları anlattı.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat 2023 yılı saatler 04.17'yi gösterdiğinde Türkiye'nin 81 ilinde hissedilen acı tüm yüreklerde kazındı. Depremin yıldönümü sebebiyle yaptığı özverili çalışmalar ve kurtardıkları hayatlar ile tüm Denizli'nin gönlüne taht kuran Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK), 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda stant kurdu. Standa arama kurtarmada kullanılan ekipmanları vatandaşlara tanıttılar. Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren DAK ekibi, gönüllü olmak isteyen vatandaşlar için ise bilgilendirme yaptı.

"İlk yerel arama kurtarma kuruluşuyuz"

Ekibi ve amaçlarını anlatan DAK Başkanı Mustafa Etiman, "Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK), tamamen gönüllülük prensibine göre çalışan, AFAD'a akredite olmuş ve koordinasyonlu olarak faaliyet gösteriyoruz. Biz Denizli'nin akredite olmuş ilk yerel arama kurtarma kuruluşuyuz. Kendi ekonomik imkanları vasıtasıyla edinilmiş, kazanılmış ekipmanlarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaşanılan büyük depremin ardından organize olarak 6-7 saat içerisinde kısa zamanda, ekipmanlarımızla başka bir STK ile birlikte deprem bölgesine gitmek için kamyon ve minibüs kiraladık. Konya'da saatler boyu karda mahsur kalınmasına rağmen deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden biri olduk. Denizli halkı bundan gurur duyabilirler. Günlük rutinimizde ise AFAD ile birlikte ya da koordinasyonunda, kimi zaman dağda mahsur kalmış bir yürüyüşçüyü, kimi zaman çıktığı yüksek ve sarp bir tepeden inemeyen bir keçiyi, ağaçta, kanalizasyonda sıkışmış kalmış bir kediyi ya da köpeği kurtarmayı, canlıların hayatlarına dokunmayı şiar edinmiş, şehirde farklılık ve farkındalık oluşturmaya çabalayan kendisinden başka diğer canlıların hayatlarına dokunmaktan mutlu olan iyi insanlar topluluğunun genel adıdır, DAK" dedi. - DENİZLİ