Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Yeni Atamalar Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nda yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı. Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
