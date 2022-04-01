Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi - Haberler

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Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü.

YOZGAT (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan soğanlar havadan görüntülendi.

Alaca- Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme başlattı.

TONLARCA SOĞAN İMHA EDİLDİ

Yol kenarına dökülen tonlarca soğan, bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi.

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta, Yozgat, Alaca, Çorum, Yerel, Ekonomi, Haberler

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