ÇOMÜ'de Müzikle Umuda Yolculuk Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) Müzikle Umuda Yolculuk Proje Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, ÇOMÜ İletişim Fakültesi ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü iş birliğinde Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla Müzikle Umuda Yolculuk Proje Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Müzikle Umuda Yolculuk Projesine yönelik sunum Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirildi ve proje görev dağılımları ve proje takvimi oluşturuldu. - ÇANAKKALE