Çölyak hastaları için büyük bir adım

Düzce Belediyesi, Kusursuz Kafe bünyesinde kurduğu Glutensiz Mutfak ile Çölyak hastalarının sosyal ortamlara entegrasyonu konusunda büyük bir adım attı. Kusursuz Kafe, Glutensiz mutfaği ile Çölyak hastaları, aileleri ve ilgili STK'lardan büyük destek alıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de yaşayan her vatandaşın talep ve isteklerini dinlemeye, imkanlar dahilinde istenen hizmetlerin hepsini hayata geçirmeye devam ediyor. Düzce'de yaşayan Çölyak hastalarının talebi üzerine belediye tesislerinde Glutensiz menü oluşturulması konusunda kısa süre Faruk Özlü talimat verdi. Hazırlıkların yapmasının ardından ilk mutfağı Kusursuz Kafe bünyesinde kuruldu. Dezavantajlı, özel bireylerin istihdamı ile büyük beğeni kazanan, vatandaşların uğrak noktası haline gelen Kusursuz Kafe'de kurulan mutfakta üretimin başlaması ile Düzce Çölyaklıları Derneği üyeleri ve Glutensiz beslenen, diyet yapan vatandaşlar Kusursuz Kafe'yi ziyaret etmeye başladı.

İlk gün Kusursuz Kafe'de Çölyak hastaları ve ailelerini yalnız bırakmayan Başkan Faruk Özlü Glutensiz mutfak uygulamasının belediye tesislerinde yaygınlaştırılması için konuyu takip edeceğini belirterek "Belediyemiz her bir vatandaşımızın memnuniyeti için vardır. Bu konu sık sık gündemimize geliyordu. Çölyak beslenme alışkanlıklarını kısıtlayan sindirim sistemini etkileyen alerjik bir rahatsızlık bunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir hizmetten mahrum kalmasını kabul edemeyiz. Sakarya'da böyle bir yer var, buradaki vatandaşlarımız da diyetlerinden ödün vermeden sosyal ortamlarda daha rahat edecek. Glutensiz mutfak uygulamamız ile bölgemizde bir çok konuda olduğu gibi yine ilkler arasında yerimizi aldık. Diğer tesislerimizde uygulamak için çalışacağız. Bu konuda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha ilk günden Çölyak hastası kardeşlerimizin ilgisi bizleri mutlu etti. Bundan böyle burası sizlere emanettir" dedi.

"Bizim için çok sevindirici bir haber oldu"

Düzce Çölyak hastalarını temsilen açıklamalarda bulunan ve kendi kızı da Çölyak hastası olan Hemşire Filiz Elif Samancı da Başkan Özlü'ye teşekkür ederek "Çölyak hastaları artık Kusursuz Kafe'de mutlu oluyor. Bu hastalar evlerinden başka hiçbir sosyal alanda yemek yeme şansı bulamıyorlardı. Bu konuda bize destek veren Başkanımız Faruk Özlü'ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çölyaklılar Glutensiz yiyecekler yiyebilmek için komşu il Sakarya'ya gitmek zorundaydı. Şimdi Kusursuz Kafe diğer komşu illerden de pek çok Çölyak hastası ile Glutensiz beslenen, diyet yapan bireylerin uğrak noktası olmaya aday artık. Düzce'mizin doğal güzelliğinin, tarihinin, bölgesel yemek ve lezzetlerinin yanına Glutensiz ürünleri de ekleyerek cazibe merkezi oldu. Düzce Çölyak hastalarının, gençlerimizin de akranları ile sosyalleşebileceği, ailecek yemek yiyebileceği bu alanı bize kazandıran herkese minnettarız" şeklinde konuştu. - DÜZCE