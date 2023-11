Çocuklardan dünya liderlerine açık mektup: "Çocukların ninnileri bomba ve kurşun sesleri olmasın"

Samsun Büyükşehir Çocuk Meclisi tarafından yazılan 'açık mektup' oy birliği ile kabul edilerek, dünya liderlerine gönderildi. Mektupta, "Çocukların uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın" çağrısı yapıldı.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle Samsun'da 17 ilçeden gelen 86 öğrencinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 'Çocuk Meclisi' yapıldı. Meclis toplantısında dünya liderlerine gönderilecek ve çocukların kendi yazdığı ortak mektup okundu. 8. sınıf öğrencisi ve Meclis Başkanı Zehra Zülal Başer tarafından Filistin bayrağının olduğu meclis kürsüsünden okunan ortak açık mektup, meclis üyelerinin oy birliği kararı ile kabul edilerek, dünya liderlerine gönderildi.

"Çocukların uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın"

Tüm çocuklar adına açık mektubu okuyan Meclis Başkanı Zehra Zülal Başer, "Dünya liderlerine açık mektup; kimimiz beyaz, kimimiz sarı, kimimiz siyah. Bazılarımız üzgün, bazılarımız mutlu, birçoğumuz umutlu. ya savaştan kaçıyor ya da yaşadıkları şehirlerde öldürülüyor çocuklar. Sahi ne kadar umurunuzda bir çocuğun yüreğinden geçenler? Her birimiz dünyanın umuduyuz. Çünkü çocuk sevgi, sevinç, heyecan ve masum bir kalptir. Yeryüzünün tüm çocukları yeryüzünün tüm anne babalarının değil mi? Çocuğunun ayağına diken batsa canı yanan anne babalar aynı sızıyı tüm çocuklar için de hissetmez mi? Dünyanın tüm ülkelerinin sayın liderleri! Çocuklarınıza bizden selam söyleyin. Umarız ki başlarına bir felaket gelmesin. Umarız ki uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın. Çocuklarınızın gözlerine bakın lütfen. Yeni bir güne uyandıklarında annelerinin gülümsemesi yerine acının soğuk yüzünü görmesinler. Umarız ki çocuklarınız ülkenizde barış ve esenlik içinde okullarına devam edebilsinler. Acaba geri dönebilecek miyiz endişesi yaşamasınlar. Senede bir gün çocuk hakları adına yazılıp çizilenlerle acılar dinmiyor. Merak ediyoruz sayın başkanlar; her sene çocuk hakları gününü neden kutluyoruz? Dünyada binlerce çocuk öldürülürken, binlerce çocuk mülteci olurken, binlerce çocuk açlık çekerken, binlerce çocuk gülmezken ne adına kutlama yapıyoruz? Çocuk hakları günü sadece bir masaldan ibaret olmasın. Dünyanın karamsar, merhametsiz, duyarsız, özensiz tavrını silmek için: Bir tutam çocuk saflığı, bir tutam merhamet, bir tutam şefkat, bir tutam barış, bir tutam sevgi, bir tutam duyarlılık gerekiyor. Biz çocuklar Hakk'tan geldik; güzellikten, doğruluktan, adaletten, merhametten yanayız. Dünyaya bakınca sınırlar, savaşlar, acılar görmek istemiyoruz artık. Yorulduk çünkü. Çiçek kadar ömrümüzde sürekli avlanan çocuklar oluyor. Dünyaya bakınca üşüyorum, diyor bir çocuk. Bu çocuğun hissettikleri hiç mi umurunuzda değil? Dünya çocuk hakları geliyor her sene ve geçiyor. Bu sene geçmesin deyip kalıcı bir iş yapmak istiyorsanız mesela savaş sözcüğünü dünyanın tüm dillerinden çıkartıp çöpe atın. Büyümek istiyoruz eğer mümkünse. Çok şey mi istiyoruz?" dedi.

Çocuklar ilçeleri için talepte bulundu

Kendi ilçeleri adına da yatırımlar ve isteklerde bulunan 17 ilçenin meclis üyeleri; başıboş dolaşan sokak hayvanlarının ilçelerinden toplanarak güvenli alanlara yerleştirilmesi, parkların ve okul bahçelerinin daha işlevsel hale getirilmesi, taşımalı eğitimde verilen yemeklerin öğrencilere hitap etmesi, ilçelerdeki sosyal, sportif ve kültürel alanların arttırılması gibi dileklerini seslendirdiler.

Başkan Demir: "Tüm dünya sizler için var"

Çocukların tüm taleplerinin not edildiğini ve yerine getireceğini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclise katılan tüm çocukları Türkiye seyahatine çıkartacağının sözünü de vererek, "Tüm ilçelerimizden gelen çocuklarımızın taleplerini dinleyip not aldık. Birçok şeyi yaptık ama çocuklarımızın taleplerini de yerine getireceğiz. Ayrıca dünya liderlerine gönderdiğiniz mektuptaki ifadeler çok anlamlı. Ne bir cümle eklemeye ne de bir cümle çıkartmaya gerek var. Yüreğinizde hissettiklerini yazıya dökmüşsünüz. Maalesef Filistinli kardeşleriniz dünyada görülmemiş bir zulüm altında katlediliyor. Temennimiz odur ki; dünyadaki çocukların bırakın katledilmesini, üzülmesini dahi istemiyoruz. Çocukların dünya haklarından yararlanması için tüm dünyanın seferber olması gerekiyor. Dün biz de sizin gibiydik, yarın da siz bizim gibi olacaksınız. Sizin yerinize de yeni çocuklar gelecek. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Biz, sizler için varız. Tüm dünya da sizler için var. Sizin için yapılacak her türlü faaliyetin, her türlü çalışmanın dünyanın en kıymetli ve birinci hedefi olması gerektiğini ifade ediyorum. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclisin ardından programa katılan öğrenciler, Kurtuluş Yolu'nu takiben Tütün İskelesi'ne giderek denize karanfil bıraktı. Öğrencilerin katıldığı program, kent turu ve Bilim Samsun ziyaretinin ardından sona erdi. Programlara Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar da katıldı. - SAMSUN