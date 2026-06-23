814 kilometre pedal çevirip akrabalarını ziyaret ediyor

İstanbul'dan yola çıkan 30 yaşındaki CNC programcısı Mehmet Sağçubukcu, her yıl geleneksel hale getirdiği bisiklet yolculuğunda 4 günde 814 kilometre pedal çevirerek Samsun'un Bafra ilçesindeki akrabalarına ulaşıyor.

İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki CNC programcısı Mehmet Sağçubukcu, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü geleneksel bisiklet yolculuğu kapsamında bu yıl da İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine kadar 814 kilometrelik yolu pedal çevirerek tamamladı. Yol bisikletiyle yola çıkan Sağçubukcu, Karadeniz sahil hattını takip ederek 4 gün süren yolculuğun ardından akrabalarının yaşadığı Bafra'ya ulaşıyor.

Dört günde Karadeniz sahil hattını aşıyor

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden hareket ettiğini belirten Mehmet Sağçubukcu, her yıl mayıs sonu ile haziran başı arasında bu yolculuğu gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi. Yolculuğun ilk gününde Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ikinci gününde Bartın'ın İhsanoğlu bölgesinde, üçüncü gününde ise Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde konakladığını anlatan Sağçubukcu, her gün yaklaşık 200 kilometre pedal çevirdiğini belirtti.

"Bisiklet benim için yaşam biçimi"

Bisiklet sürmenin kendisi için yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını dile getiren Sağçubukcu, " Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalarım var. Her sene mayıs sonu, haziran başı gibi zamanlarda İstanbul- Samsun sürüşümü yapmaya çalışıyorum. Karadeniz sahil yolunu takip ederek toplam 814 kilometre yol kat ediyorum ve dördüncü günün akşamında Bafra'ya varmış oluyorum. Bu yolculuk benim için sadece bir seyahat değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Zorlu yokuşlar hedefinden vazgeçirmiyor

Bisikletin kendisine özgürlük hissi verdiğini vurgulayan Sağçubukcu, "Bisiklet bana gerçek anlamda özgür olduğumu hissettiriyor. Ayrıca tamamen kendi gücümle belirlediğim zorlu bir hedefe ulaşmanın verdiği mutluluk tarif edilemez. Bu duygunun karşılığı başka hiçbir şeyde yok. Yol boyunca zaman zaman oldukça zorlu etaplar bulunuyor. Rota üzerinde çok sayıda inişli çıkışlı yol ve dik yokuşlar var. Özellikle uzun tırmanışlar beni zorlayabiliyor ancak hedefe ulaştığımda bütün yorgunluğumu unutuyorum" dedi.

Bu uzun mesafeli sürüş fikrinin yıllar önce şehirler arası bisiklet turları sırasında ortaya çıktığını anlatan Sağçubukcu, "2022 yılından beri bu yolculuğu gerçekleştiriyorum. İstanbul ve çevresinde şehirler arası sürüşler yaparken bir gün kendi kendime 'Neden Samsun'a da sürmeyeyim' diye düşündüm. Daha sonra planlama yaparak ilk yolculuğumu gerçekleştirdim. O günden bu yana da her yıl bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Bafra'yı bisikletle keşfediyor

Bafra'ya ulaştıktan sonra yaklaşık bir hafta kaldığını ifade eden Sağçubukcu, ilçenin doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmeye devam ettiğini söyledi. Bafra'nın hak ettiği kadar tanınmadığını dile getiren Sağçubukcu, "Bafra, güzellikleri büyük ölçüde gizli kalmış nadide ilçelerden biri. Buraya geldiğimde Kızılırmak Deltası, Derbent Barajı, Kapıkaya ve Asarkale gibi noktalara sürüşler yapıyorum. Ayrıca her gelişimde Samsun merkezine de bisikletle gidiyorum. Bölgenin doğal güzellikleri ve manzaraları gerçekten etkileyici. Bu nedenle burada geçirdiğim zamanı sadece akraba ziyaretiyle sınırlı tutmuyorum" ifadelerini kullandı.

Akrabalarının ilk zamanlarda yolculuğa inanmakta zorlandığını belirten Sağçubukcu, "Her geldiğimde şaşırıyorlar. Hatta bazıları bana takılarak 'Yolda otostop çekiyorsundur' diyor. İlk başlarda bu kadar uzun bir mesafeyi bisikletle geldiğime inanmakta zorlananlar oluyordu. Ancak artık bu yolculuğun benim için bir gelenek haline geldiğini biliyorlar. Genel olarak takdir ediyor ve destekliyorlar" dedi.

Geleneği sürdürmek istiyor

Bu alışkanlığını sürdürmek istediğini kaydeden Sağçubukcu, "Yine her yıl olduğu gibi bu geleneği devam ettirmek istiyorum. Sağlığım ve şartlar el verdiği sürece İstanbul'dan Bafra'ya pedal çevirmeyi sürdüreceğim. Çünkü bu yolculuk hem fiziksel hem de mental anlamda bana çok şey katıyor" değerlendirmesinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı