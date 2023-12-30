Cizre'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'ye destek olmak ve Gazzeli çocukların sessiz çığlığını tüm dünyaya duyurmak için yürüdü.

Gazelli çocukların mağduriyetine dikkat çekmek için konuşan İshak Akdeniz, Müslümanlara ve güç sahiplerine çağrıda bulunarak, daha kaç çocuk öldükten sonra harekete geçileceğini söyledi. Yürüyüşe, STK ve siyasi parti temsilcileri de katılarak destekte bulundu. - ŞIRNAK