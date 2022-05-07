Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı - Haberler

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Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram eşliğinde trafikte beş adım projesini vatandaşlara anlattı.

Çıldır İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekipleri Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram eşliğinde trafikte beş adım projesini vatandaşlara anlattı. Trafik kazalarından ki azalışa dikkat çeken Kaymakam Bayram, sürücüler kadar yayalarında dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

Trafikte beş adım kuralını yayalar ile paylaşan Kaymakam Bayram, yaya geçişlerinin kullanımının öneminden bahsederek "Şuan tüm Türkiye de Valilerimiz Kaymakamlarımız trafikte beş adım projesini halk ile paylaşıyor. Vatandaşlarımızın yaya geçitlerini kullanmaları,görünür olmaları, trafik ışıklarına dikkat etmeleri ve geçerken yola odaklanmasına dikkat çekiyoruz. Bu konuda özellikle gençlerimizin yürürken telefon kullanmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bu konuda bir farkın dalık oluşturmak için Çıldır ilçemizdeki bir yaya geçit inde uygulama yaptık" dedi - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Hisarcık, Bayram, Çıldır, Yerel, Haberler

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