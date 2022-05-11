Çiğli büyük festivale hazır: Vatandaşlık hakkı konuşulacak

Çiğli Belediyesi, 13-14 Mayıs tarihlerinde "Kuzey Makedonya Vatandaşlık Hakları" paneli ile konser ve halk oyunları gösterilerinin yer alacağı Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivaline ev sahipliği yapacak.

Çiğli Belediyesi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede, "Kuzey Makedonya Vatandaşlık Hakları" paneli ile konser ve halk oyunları gösterilerinin yer alacağı Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Müsteşarı Aneta Trpevska, Kuzey Makedonya Milletvekili Belkide Zekiri, Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile Makedonyalı sanatçılar; Blgoja Gruevski, Andrijana Alacki, Elena Veleska, Stefçe Stojkovski, Irena Spırovska, Majovci Debar ve Erşan'ın katılım göstereceği Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivalinin açılış töreni, 13 Mayıs Cuma günü Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki meydanda düzenlenecek konser ve halk oyunları ile gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde Makedonyalı heyet ile birlikte 15 kişilik iş insanı da, Çiğli'ye gelerek resmi ziyaretlerde bulunacak.

Vatandaşlık hakkı konuşulacak

14 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 00'da Çiğli Belediye Fakir Baykurt Salonu'nda, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'nin de yer alacağı "Kuzey Makedonya Vatandaşlık Hakları" panelinde yeni vatandaşlık yasasıyla ilgili bilgilendirme yapılacak. Panelde vatandaşların merak ettiği konularla ilgili sorulara da açıklık getirilecek. Festival, aynı akşam Kuzey Makedonyalı sanatçıların sahne alacağı konser ile sonra erecek.

Başkan Gümrükçü: "Hukuki ve kültürel kazanımları olacak"

Festivalin kültürel ve hukuki anlamda önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kardeş belediyelerimizden olan Çaşka Belediyesi ile iki ülke toplumunun kültürel bağını kuvvetlendirmek adına böyle bir festival düzenlemeye karar verdik. Birbirinden güzel halk oyunları gösterileri ve konserler bizleri bekliyor. Festivalin bir başka önemi de İzmir'de yaşayan yüzbinlerce Makedonya göçmeninin Kuzey Makedonya Vatandaşlık Hakkı konusunda Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski tarafından bilgilendirilecek olmasıdır. Makedonya göçmeni yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm İzmirlileri festivalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel