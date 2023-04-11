Çiğli Belediyesi Emıtt 2023'e Hazır

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMITT) yerini almak için hazırlıklarını tamamladı.

Çiğli Belediyesi, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) yerini almak için hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl 40 bine yakın sektör profesyonelinin ve turistin katılım gösterdiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 8. salon 8391 numaralı stantta yer alacak Çiğli Belediyesi, Kuş Cenneti, Gediz Deltası, Leukai Antik Kenti, Kaklıç Sanat Köyü ve Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü gibi turistik değerlerini tanıtacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "DEĞERLERİMİZİ TANITACAĞIZ"

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

"Ülkemizde pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına, yerli ve yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan kapısı konumundaki EMITT Fuarı'nda yer almayı kıymetli buluyoruz. UNESCO Dünya Doğal Mirası listesine girmesi için büyük çaba harcadığımız Gediz Deltası başta olmak üzere binlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti'ni, sanatsal üretim ile tarım ve hayvancılığın bir arada yapıldığı Kaklıç Sanat Köyü'nü, Leukai Antik Kentini ve Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsünü turizm ve seyahat tutkunlarına tanıtacağız. Önemli bir sanayi bölgesi olan ilçemizi bacasız sanayi turizm anlamında da kalkındıracağız. Turizm gelirlerini artırarak kent ekonomimizi güçlendireceğiz. Bu vesile ile herkesi Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinin 8. salonunda yer alan 8391 numaralı standımıza bekliyoruz."