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CHP Lideri Özel: "İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57"

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CHP Lideri Özel: "İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57" Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57" dedi.

CHP Lideri Özel: " İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57"

ANKARA - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel, " İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin gençlik kollarının düzenlediği "17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'na katıldı. 47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yaptıklarını ifade eden Özel, "Nasıl mı yaptık? Gençleri siyasetin merkezine koyan bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, canı pahasına kurtardığı bu ülkeyi ve kendisine teklif edilen, hangisini tercih etse kimsenin itiraz etmeyeceği başkanlık ya da krallık ya da padişahlığa devam eden tek adam rejimleri olabilecekken ne yaptı? Önce bu ülkeyi bir Cumhuriyet'e teslim etti, sonra da bu Cumhuriyet'i kime teslim etti? Bir dönüp bakarsanız; başarılı bir askerdi, Genelkurmay başkanlarına teslim edebilirdi. Öyle yapmadı. İyi bir devlet adamıydı; kendisinden sonraki Cumhurbaşkanlarına bırakabilirdi. Öyle yapmadı. Ne partinin genel başkanına, ne milletvekillerine, ne bir başkasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyet'i en çok güvendiklerine; gençlere, sizlere emanet etti" diye konuştu.

"Siyaset kalesinin kapıları Cumhuriyet Halk Partisi'ne 47 yıldır kapalı"

MYK üyelerinin yaş ortalamasının 46 olduğunu belirten Özel, "Parti Meclisimizin yaş ortalaması 43. Biz geldiğimizde karşımızda şöyle bir yük gördük. Karşımızda 12 Eylül'ün üzerinden geçtiği demokrasi, örgütlenme partimizi çok ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakmıştı: Başımızın üzerinde görünmez bir tavan. Siyaset kalesinin kapıları Cumhuriyet Halk Partisi'ne 47 yıldır kapalı. O kapının karşısına geçtik. Kapının üzerinde üç büyük kilit gördük. Bu kilitleri açmadan başarıya yürünemeyecekti. Arkadaşlara dedim, 'Dönün bakın. Bu kilitlerin anahtarları bu partide vardır. Vardır ki Cumhuriyet kurulmuştur. Vardır ki onca devrim yapılmıştır" dedi.

" İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57"

İstanbul'da özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyetinin 14 bin 500 lira iken bu yıl yüzde 57 artışla 22 bin 920 lira olduğunu ifade eden Özel, " İstanbul'daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57. Geçen yıl İstanbul'da öğrenci evinde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti,12 bin 500 iken şimdi 18 bin 750 lira oldu. Özel yurtta kalan öğrencinin aylık barınma ücreti 10 bin 360 liradan 16 bin 341 liraya çıktı. Günlük maliyet, Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerine 2 bin lira veriyor. Yani 66 lira, 66 kuruş. İstanbul'da bir kaşarlı tostun fiyatı 70 lira. Yani verdikleri parayla bırakın üç öğünü, bir öğününde bir kuru tost yenilemiyor. ve bu durumda Recep Tayyip Erdoğan geçmişe atıfla diyordu ki 'Biz geldiğimizde kredi 45 liracıktı. Şimdi 2 bin lira yaptık.' Bakın o '45 liracık' kredi 225 tane simit alıyordu. Bugün övündüğü 2 bin lira sadece 133 tane simit alabiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Yerel
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