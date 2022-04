CHP'li Yüceer'den Hayrabolu'da Taşıma Doğal Gaz Tepkisi: 32 Bin Nüfusa Sahip İlçemiz, Yıllardır Doğal Gaza Hasret

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - FERHAT AKGÜN

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Hayrabolu ilçesine tankerlerle taşıma doğal gaz verilmesi ve vatandaşların büyük bir kısmının doğal gazdan istifade edememesine tepki gösterdi. Yüceer, "İktidar söyleme gelince müjdeleri veriyor. Sanki her şeyi, kendi iktidarlarında Türkiye görmüş gibi söylemlerde bulunuyor ama işin gerçeği maalesef öyle değil. Hayrabolu ilçemiz 32 bin nüfusa sahip sanayisi olan bir ilçemiz ve yıllardır gerçekten doğal gaza da hasret bir ilçemiz" dedi.

2019 yılında Hayrabolu'ya tankerlerle doğal gaz taşınmaya başlanmıştı. Doğal gazın yetersiz olması nedeniyle ilçenin büyük bir kısmına ve organize sanayi bölgesindeki sanayi tesislerine doğal gaz verilemiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın ve Hayrabolu ilçe başkanı Fatih Ertem ile birlikte ilçedeki konutların ve sanayi tesislerinin doğalgaz sıkıntısı çekmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

'PANSUMAN TEDBİRLERLE DOĞAL GAZ GETİRECEĞİNİZE GERÇEKTEN DOĞAL GAZI GETİRİN'

Taşıma doğalgazın ilçeye yetmediğini ifade eden CHP Hayrabolu İlçe Başkanı Fatih Ertem Ertem, şunları söyledi:

"Şimdi şöyle 30 bini aşan bir Hayrabolu'dan bahsediyoruz. Doğal gazın geldiğiyle ilgili çok reklamlar yapıldı. Çok algılar yapıldı ama doğalgazı getiren sistem bu sistem, taşımalı bir sistem. Bir bir tır konteyneri bunu getiriyor, bırakıyor. Boşunu alıyor, dolusunu bırakıyor ve dolayısıyla Hayrabolu yetersiz bir sistem aslında bu baktığımız zaman ve güvenlik açısından da çok mantıklı da değil. Yani bulunduğu yerde zaten küçük sanayi dediğimiz yerde o doğal gaz olmadığı gibi organize sanayi bölgemizde de yok. Amacımız ve isteğimiz şudur ki hem küçük sanayimizi hem organize sanayi bölgemize bu doğal gazın daha verimli ve daha etkin bir şekilde ulaştırılmasıdır. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu şekilde pansuman tedbirlerle doğal gaz getireceğinize gerçekten doğal gazı getirin."

'TAŞIMALI SİSTEMLE YARIM YAMALAK DOĞALGAZ VERİLİYOR'

Taşımalı sistemle mahallerin yarım yamalak doğalgaz kullandığını kaydeden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise şöyle konuştu:

"Ya iktidar söyleme gelince müjdeleri veriyor. Sanki her şeyi kendi iktidarlarında Türkiye görmüş gibi söylemlerde bulunuyor ama işin gerçeği maalesef öyle değil. Hayrabolu ilçemiz 32 bin nüfusa sahip sanayisi olan bir ilçemiz ve yıllardır gerçekten doğalgaza da hasret bir ilçemiz. Ama gördüğünüz gibi arkamızda hala taşımalı sistem daha yeni kurulmaya çalışılıyor. Taşımalı sistemde de şu an ilçe merkezinde her mahalle yarım yamalak. Öyle hani ilçemizin tamamı doğalgaza erişebilmiş değil. Bir diğer boyutu organize sanayi bölgemiz 20 yıldır şu an aktif olan organize sanayi bölgemizde yüzde yüz doluluk var ve Hayrabolu'muz özellikle ekonomisiyle, sanayisiyle çok güçlü bir ilçemiz. Ama o kadar göz ardı ediliyor, o kadar ihmal ediliyor ki şu an yüzde yüz doluluğa erişmiş olan, 32 bin nüfusa sahip olan Hayrabolu ilçemizin OSB'sinde doğal gaz çalışması yok."

'HAYRABOLULULARIN SABRI KALMADI DOĞALGAZ İSTİYORLAR'

Yüceer, sözlerine şöyle devam etti:

"Haklı olarak bütün sanayicilerimiz diyor ki; 'Ya diyorlar vekilim, ya istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Nüfus göçünü engellemeye çalışıyoruz. Bölgemizin hem sanayisini tarımı birbiriyle de çok ilintili. Kalkındırmaya çalışıyoruz. Ülkemize katkı sunmaya, Tekirdağ'ımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Ama biz diyorlar bu halde nasıl rekabet edelim? Yani doğal gaz olmadan nasıl üretelim? Rekabet edelim' diye.

Haklı olarak soruyorlar ve biz de onların sorularını buradan sizler aracılığıyla bu ülkeyi yönetenlere ha bire açılışlar yapan, ha bire işte resmi törenlerle müjde müjde müjdeleyenlere soruyoruz yani Tekirdağ'ın yaptığı şu an aldığı hiçbir müjde yok. Maalesef söylemde oğlanlar da işte gördüğünüz gibi bu kadar taşımalı bir sistem. Güvenlik açısından tehlikeli, yetersiz. Şu çağda olabilecek bir şey değil. Herhalde Türkiye daha fazlasını yapabilir Bugün bakın şey için söylemiyorum. Her ilçemizde, beldemizde olması lazım. Yakın beldelerimiz var. Kırklareli ilimize sahip Alpullu beldesi, Büyükmandıra gene aynı şekilde. İki bin nüfuslu. Oralarda doğal gaz var. Sanayisini ama bizde yok. Yani şimdi bu hani diyoruz ki biz Tekirdağ bu yapılanlar nedir? Hani Tekirdağ'a Tekirdağlılara garez nedir gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Ama buradan çağrıları yapıyoruz madem bir şey söylüyorsanız gelin o söylemlerinizle hayata geçirin çünkü gerçekten artık Hayraboluluların Tekirdağlıların sabrı kalmadı. Bir yandan doğalgaz istiyorlar, bir yandan yolların yapılmasını istiyorlar. Bir yandan gerçekten kamu yatırımları istiyor. Tekirdağlı hemşerilerimiz. Çünkü hak ettiğimiz vergilerimiz çalışıyor. Yedi gün yirmi dört saat üreten bir şehir. Toprağını işleyen bir şehir ilçe. Gene sanayisi öyle. En azından ödediğimiz vergilerin, emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz fazlasını."