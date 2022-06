CHP'li Tarhan ve Göker Burdur'da Konuştu: "Milletin Sorunları Konuşulmasın Diye Her Gün Algı Yaratılıyor" - Haberler

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Milletin asıl sorunları işsizlik, yoksulluk, öğrencilerin sorunları, esnafın, çiftçinin, üreticilerin sorunları konuşulmasın diye her gün bir algı yaratılıyor" dedi. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise, "TÜİK verileri açıklandı. Öncelikle şunu sormak isterim; buradaki verilerin gerçek olmadığını pazarda alışveriş yapan herkes biliyor. O zaman bu resmiyet olarak bir görevi kötüye kullanma değil mi? ya da o çok ağızlarına dolandırdıkları kul hakkına girmez mi?" diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Burdur'daydı. Tarhan; CHP Burdur Milletvekili ve CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ile birlikte CHP Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tahsin Tarhan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'de son yıllarda özellikle medyaya yapılan darbeden sonra bizim gibi siyasetçilerin anlatacakları kanalları olmadığı için biz de gidip halkla kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz gidip asgari ücretli çalışana, emekliye, esnafa kendi politikalarımızı anlatmaya çalışıyoruz.

Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman aslında gerçekleri görürüz. Üretici enflasyonuna baktığımız zaman yüzde 132, tüketici enflasyonu yüzde 73. Ama gerçek rakamlara baktığınız zaman, elektrik, doğal gaz faturalarına, pazardaki fiyatlara baktığınızda enflasyon aslında yüzde 200'ü aştı. Ama TÜİK denen artık ona biz yalan makinesi diyoruz TÜİK denen bir kurum artık güvenilirliğini yitirdi.

"ARTIK TARLALAR EKİLMEYECEK NOKTAYA GELDİ"

Burdur'da yaptığımız çalışmalarda da gördük; en büyük sıkıntı pahalılık ve fiyat artışları, aynı zamanda milletin üretimden kopuşu. Çok ilginç toplantılar yaptık. Hiç aklımıza gelmeyen sözlerle karşılaştık. Örneğin bir kurum başkanı şunu söyledi; 'Burdur artık kesilen inekler, ekilmeyen tarlalarla meşhur' dedi. Artık hayvancılık yapılmayacak, tarlalar ekilmeyecek noktaya geldi. Sıkıntıları biliyoruz, pahalılığı biliyoruz CHP olarak bizler neler yapacağız, öncelikli olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz.

"MİLLETİN ASIL SORUNLARI KONUŞULMASIN DİYE ALGI YARATILIYOR"

Biliyorsunuz iktidar, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz ucube sisteme geçtikten sonra ülkeyi tamamen algıyla yönetmeye çalışıyorlar. Her gün bir algı yaratıp milletin dikkatini oraya ve milleti kutuplaştırmaya çalışan bir sistem var. Her hafta bir algı yaratılıyorlar. Örneğin; hiç suçu olmadığı halde 10 yıl önce bir tweet atan İl Başkanımızı cezalandırıp mahkum edebiliyorlar. Gece yarısı belediyelere baskın yapıp CHP belediyelerinde yolsuzluk var deyip bir algı yaratabiliyorlar. Gün geliyor İsrail ile kavga edip algıyı tamamen oraya çekip farklı yere yönlendirebiliyorlar. Bugün yandaş gazetelere baktım Yunanistan'la kavga ediyor. Milletin asıl sorunları işsizlik, yoksulluk, öğrencilerin sorunları, esnafın, çiftçinin, üreticilerin sorunları konuşulmasın diye her gün bir algı yaratılıyor.

"CHP'NİN HER KONUDA SÖYLEYECEK SÖZÜ VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz şunu söylüyoruz; mesajlarımız net. İşte televizyonlarımız, kanallarımız olmadığı için sokağa indiğimizde bize 'CHP nasıl çözüm üretecek?' diye soruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuda söyleyecek sözü var. Emekliyle, öğrenciyle, işsizlerle, yoksullukla, üreticiyle, adaletle, hukukla, ülkenin barışıyla ilgili her konuda söyleyecek sözü var. Biz diyoruz ki, Türkiye'deki gelir adaletini sağlayacağız. Yoksulluğu çözeceğiz. Öncelikli olarak hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Asgari ücretin altında geliri olan her aileye aile destekleri sigortasını getireceğiz. Emeklilerimiz, Avrupa'dan gelen emeklilerimize Ege, Akdeniz sahillerinde hizmetçilik yapıyor. 30-40 yıl çalışmış emeklilerimiz tekrar çalışıyor. Diyoruz ki; en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Emekli maaşlarını iyileştireceğiz. Diyoruz ki, emeklilere 2 ikramiyeyi de otomatiğe bağlayacağız. Öğrencilere, hangi üniversiteyi tercih ediyorsan bittiği zaman iş garantisini vereceğiz diyoruz. Örneğin dün sanayi sitesine gittik çırak yok. Sanayi sitelerine meslek okullarını açacağız. Teknik liseleri oluşturacağız. Bilişim üniversitelerini oluşturacağız. Çözeceğiz diyoruz. Esnafımız, zanaatkar öncelikli olarak zanaatkarlar korunacak diyoruz. Esnaflık bakanlığı oluşturacağız. Esnaf kredi alıp iş yapacaksa bugünkü faizlerden değil devlet desteğiyle. Bizim daha önce kurumlarımız var biliyorsunuz çökerttiler. Emlak Bankası konutla ilgili, Ziraat tarımla ilgili bizim sistemimiz var ama bozdular. Esnaflarımıza sahip çıkacağız. Bu ülke ne çektiyse saraylardan çekti. Sarayda 1.000 kişi çalışıyor. Sarayı halka açacağız ve sonra da üniversiteye vereceğiz. O 14 tane uçağı satacağız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuda söyleyecek sözü var. Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü sağlayıp ülkenin barışını sağlayıp bu ülkeye adaleti, hukuku getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidara hazırız."

"TÜİK VERİLERİNİN GERÇEK OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise şunları söyledi:

"TÜİK verileri açıklandı. Öncelikle şunu sormak isterim; buradaki verilerin gerçek olmadığını pazarda alışveriş yapan herkes biliyor. O zaman bu resmiyet olarak bir görevi kötüye kullanma değil mi? ya da o çok ağızlarına dolandırdıkları kul hakkına girmez mi? Şimdi niye kul hakkına girecek çünkü; bu veriler baz alınarak temmuz ayında emekliye maaş zammı yapılacak. Oradan 3 kuruş kar edeceğim diye siz bu memleketin gerçeklerinden uzaklaşmış olmaya devam ediyorsunuz. Bu memlekette bunu yaşıyor olmamızın temel sebebi buradaki herkesin bildiği gibi Ulus'ta yüzde 14'le faiz alıp gelip çarşıda yüzde 28'le bunu sattığınız zaman net karla, kılçıksız, vergisiz bir karla vatandaşın üstünden zengini zengin etme modeli. Nas nas diyerek getirdikleri nokta bu. Bunun üzerine bir şey daha eklediler, kur korumalı mevduat. Bu sene çiftçiye ödenen 23 milyar TL ama kur korumalı mevduatta şimdiye kadar ödedikleri para 47 milyar. Biz milletin efendisi çiftçi olsun, bu memleket açlığa, kıtlığa gidiyor. Cebimizde para olsa bile rafta ürün kırılması yaşayacaksınız, alamayacaksınız dememize rağmen hala çiftçiye ödenekleri yapılmıyor. Öyle kötü bir ekonomi yönetildi ki şu anda iç borç olarak 3.1 trilyon TL bunun faiz ödemesi de 2.8 trilyon TL. İkisini topladığınızda da 5.9 trilyon TL yapıyor. Bu da şu an Türkiye bütçesinin yani gayrisafi milli hasılanın yüzde 82'si. Buna memur, emekli maaşlarını eklediğiniz zaman sizin yatırım yapmaya 1 kuruşunuz bile kalmıyor. Bunu biz biliyoruz da yurt dışındaki size finans sağlayan insanlar bilmiyor mu, elbette biliyorlar. O zaman siz dışarıya bağımlı olduğunuz için doları size karşı bir silah olarak kullanıyorlar ve yüzde 7-8'lerden paralı faiz yapıyorlar."

