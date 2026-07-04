Çeltik Üreticisinden Fiyat ve Maliyet İsyanı: "Gübrenin Torbasına 500-600 Lira Zam Geldi"

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii Özdemir

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Bafra Ovası'nda üreticilerle bir araya geldi. Çan, artan gübre ve akaryakıt maliyetleri ile düşük alım fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını söyleyerek, hükümete tarım politikalarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Bafra'da üreticilerle bir araya gelerek buğday, kırmızı lahana ve çeltik tarlalarında incelemelerde bulundu. Bafra Ovası'nda çeltik üreticilerinin sorunlarını dinleyen Çan, artan üretim maliyetleri ile düşük ürün fiyatlarının çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, hükümete tarım politikalarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Çan, "Bugün Bafra'da bu bereketli ovalarda önce buğday hasadındaydık. Daha sonra kırmızı lahana ekilmiş tarlaya girdik. Şimdi de Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Bafra Ovası'ndayız. Çeltik üreticisinin gübre döneminde yaşadığı sorunları, hasat döneminde karşılaşacağı problemleri ve hükümetin tarım politikalarının üreticiye yansımalarını dinliyoruz" diye konuştu.

"GÜBRE FİYATLARI ARTTI"

Bir çeltik üreticisi, 70 dönümlük tarlaya iki kez gübre uyguladıklarını belirterek, "Buraya yaklaşık 2 bin 600 kilogram gübre atıyoruz. İki kez uygulama yapıyoruz. İlk uygulamada dönüme 15 kilogram gübre kullandık" dedi. Gübre fiyatlarının yılbaşından bu yana ciddi şekilde arttığını ifade eden üretici, "Geçen yılla kıyaslamaya bile gerek yok. Yılbaşından bu yana en ucuz gübrenin torbasına 500-600 lira zam geldi" ifadelerini kullandı.

Üreticinin değerlendirmesi üzerine konuşan Çan, bunun yaklaşık yüzde 40-50'lik bir artışa karşılık geldiğine işaret ederek, bölgedeki savaşların yalnızca gübreyi değil akaryakıt maliyetlerini de yükselttiğini söyledi. Çan, "İran bu bölge açısından önemli gübre tedarikçilerinden biri. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaş nedeniyle hem gübre hem de akaryakıt maliyetleri tarım üreticisi açısından çok ciddi boyutlara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Çan'ın, "Bu yıl sizi hangi fiyat kurtarır?" sorusunu yanıtlayan üretici ise "En kötü şartlarda bile çeltiğin 45-50 liradan satılması lazım" dedi.

Geçen yıl çeltiğin 36-37 lira bandında satıldığını hatırlatan Çan, yıl sonrasında fiyatların 25-27 liraya kadar gerilediğini, bazı üreticilerin ise ürününü 19 liraya satmak zorunda kaldığını söyledi.

İthalat politikalarını da eleştiren Çan, "Bu bölgede çiftçinin elinde satılamayan yaklaşık 30 bin ton çeltik stokta beklerken, AKP hükümeti 2026 yılının ilk dört ayında 100 bin ton çeltik ithal etti. Bunun sonucunda çeltik fiyatları 37-38 liradan 24-25 liraya kadar geriledi, bazı yerlerde ancak 26 liradan alıcı bulabildi" dedi.

"KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ"

Hasada yaklaşık iki ay kaldığını, buğday ve çay alım fiyatlarının da dikkate alındığında çeltik üreticisini zor bir hasat döneminin beklediğini ifade eden Çan, şöyle konuştu:

"Biz hükümetin tarım politikasını bir an önce yeniden gözden geçirmesini istiyoruz. Çiftçinin bu yıl yaşadığı mağduriyetin en azından destekleme politikalarıyla telafi edilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu talepleri Meclis'te ve kamuoyu önünde dile getirmeye devam edeceğiz. Ancak hükümetten beklentimiz geçici önlemler değil, tarım politikalarına yönelik kalıcı çözümler üretmesidir."

Kaynak: ANKA