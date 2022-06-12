CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'deydi - Haberler

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'deydi Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ev sahipliğinde Eskişehir’de bir araya gelen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları şehir gezisi yaparken Eskişehir’e hayran kaldıklarını ifade ettiler. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde Eskişehir'de bir araya geldi. Büyükşehir belediye başkanları toplantısı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde Cuma günü buluşan CHP'li başkanlar kentte incelemelerde bulundu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak toplantıya katıldılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise mazeretleri nedeniyle Eskişehir'deki buluşmaya katılamadılar. MANSUR YAVAŞ ANKARA'YA DÖNDÜ Yapılan değerlendirmenin ardından ortak bildiri kamuoyuna açıklandı. Toplantı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir'den ayrılarak Ankara'ya döndü. Yavaş'ın kentten ayrılmasından sonra Başkanlar şehir gezisine çıktı. Odunpazarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi'ndeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Odunpazarı Modern Müzeyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanları, gezi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkanlar ayrıca Porsuk'ta bot turuna da katıldı. Başkanlar, Ev sahipliği dolayısıyla Büyükerşen'e teşekkür ederek kentten ayrıldılar. ANKA / Yerel Cumhuriyet Halk Partisi Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Ankara Yerel Haberler

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