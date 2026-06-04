CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş'ten Hububat Alım Fiyatlarına Tepki: "Çiftçi 3 Kilo Buğday Satıp Bir Sakız Alacak"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. Ateş, "Ağzınıza sakız ettiğiniz Türkiye Yüzyılı'nda, 2026 yılında sakız 50 lira. Bir kilo buğday 16,5 lira. Çiftçi 3 kilo buğday satıp bir sakız alacak. Bu mudur geldiğimiz Türkiye Yüzyılı? Bu mudur gelişmiş Türkiye" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, İl Sekreteri İbrahim Demircioğlu ile birlikte bir buğday tarlasında yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarını eleştirdi. Ateş, iktidarın halkın gerçek gündeminin konuşulmasını istemediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız günlerde olağanüstü birtakım süreçler gündemimizde. Aslında iktidarın istediği de bu. İktidar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın gerçek sorunlarını ve gündemini konuşmasını istemiyor. Onların istediği, başka şeylerin konuşulması ve halkın gerçek sorunları ile sıkıntılarının arada kaynayıp gitmesi. Ama biz, halkın gerçek gündemini ve sorunlarını kamuoyunun önünde konuşmaya devam edeceğiz."

Biz bugün bir buğday tarlasındayız. Çünkü haziran ayının 14-15'i geldiğinde bizim bölgemizde, Maraş'ta buğdaylar biçilir. Çiftçi de dört gözle devletin vereceği taban fiyatı, buğday fiyatını bekliyordu. Bir rakam açıklandı ve bütün çiftçi şok oldu. Bir kilo buğdayın fiyatı 16,5 lira sevgili basın mensupları, çok kıymetli hemşehrilerim. Yani devlet, çiftçinin ürettiği bir kilo buğdayı 16,5 liraya alacak. Parasını da eğer çiftçi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yatırırsa 45 gün sonra, iki ay sonra ödeyecek. Bir de böyle bir durum var. Dışarıda tüccara satmaya kalkarsa da bu fiyatın tabii ki altında satmış olacak. Şimdi çiftçi kara kara düşünüyor. Ben borcumu nasıl ödeyeceğim? İlaç borcumu nasıl ödeyeceğim? Gübre borcumu nasıl ödeyeceğim? Ben gelecek yıla nasıl hazırlık yapacağım? Ben geçimimi nasıl sağlayacağım?

İşte çiftçinin kafasındaki bu soruların cevabını birileri çıkıp vermek zorunda. Bu soruların cevabını çiftçiye anlatın ki onlar da ne yapacağını bilsin. Sayın Vahit Kirişci, siz eski Tarım Bakanısınız. Çıkıp bize izah edin. Bu fiyatla çiftçi gelecek sene tarlasını nasıl ekecek?

Geçen yıl 18-19 lira olan gübreyi bu yıl çiftçi 30 küsur liraya aldı. Geçen yıl 40 lira olan mazot bu yıl 65-70 lira. Girdiler yüzde 100, yüzde 80, yüzde 70 artarken siz buğday fiyatında yüzde 20'lik bir artış verdiniz. Açıkladığınız TÜİK enflasyon oranı bile yüzde 36. Yani bu nasıl bir mantıktır, bu nasıl bir düşüncedir?

Eğer çiftçiyi ve tarımı tamamen bitirmek istiyorsanız bizim diyeceğimiz yok. Ama bu ülkede tarlalar ekilsin, biçilsin istiyorsanız bu fiyatlarla bu iş olmaz kardeşim. Olmaz.

Çiftçi buğdayı biçecek, bir kilo buğday satacak, 200 gramlık bir ekmek alacak. Çiftçi buğdayı biçecek, 4 kilo, 4,5 kilo buğday satacak, bir litre mazot alacak.

Sizin ağzınızda sakız olan bir cümle var. Hani şu 'Türkiye Yüzyılı' diyorsunuz ya, 2026 yılı için. İşte o ağzınıza sakız ettiğiniz Türkiye Yüzyılı'nda, 2026 yılında sakız 50 lira. Bir kilo buğday 16,5 lira. Çiftçi 3 kilo buğday satıp bir sakız alacak. Bu mudur geldiğimiz Türkiye Yüzyılı? Bu mudur gelişmiş Türkiye?"

Kaynak: ANKA