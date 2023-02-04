CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor. Gıda bankası aracılığıyla ücretsiz alışveriş imkanı sağlanıyor. Aylık ve nakit olarak gıda desteği veriliyor" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından "Dostların Arasındayız Şişli Sofrasındayız" isimli sosyal yardım tanıtım toplantısı düzenlendi. Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Programda konuşan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aşevleriyle ihtiyacı olan vatandaşlara sıcak yemekler ulaştığını söyledi. İhtiyaç sahiplerine aylık ve nakit olarak gıda desteği verildiğini de dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ileri yaştaki Şişlililere sıcak yemekler ulaştırıldığını da anlattı.

"Bu kadim kültürün bugünkü taşıyıcıları bizleriz "

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her köşesinden bereketin fışkırdığı topraklara sahip bir halkız, Türkiye'de bunu görüyor. Yüzyıllar boyunca bu bereketli topraklar üretimin beşiği oldu. Sadece karınlarımızı doyurmadık. Sofralarıyla danışma, dayanışma ve paylaşma kültürümüzü böylece büyütmüş olduk. Dertliye deva, hastaya şifa, kederliye de neşe oldu bu topraklar. Sofraların bereketi paylaştıkça çoğalır. Bu sofrada müşterekler kadar farklılıklarda misafir edildi. Bu kadim kültürün bugünkü taşıyıcıları bizleriz. Birlikteyiz" dedi.

"Okulda yeterli beslenmeleri için seferberlik başlatılıyor"

Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor. Gıda bankası aracılığıyla ücretsiz alışveriş imkanı sağlanıyor. Aylık ve nakit olarak gıda desteği veriliyor. AŞ ortağım dediği lokantalarla israfı önleyip fazla ama taze ürünler komşularıyla paylaşılıyor. İleri yaştaki Şişlilere sıcak yemekler ulaştırılıyor. Beslenme çantam uygulamasıyla çocukların okulda yeterli beslenmeleri için seferberlik başlatılıyor. Mobil ikram araçlarıyla öğrencilerin karnı doyurulur. Mahalle mutfağıyla iş arayanların istihdamına yönelik çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL