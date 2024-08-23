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Cerattepe Bakır Madeni ÇED Olumlu Kararı İptal Edildi

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Cengiz Holding'in işlettiği Cerattepe Bakır Madeni tesisine yönelik ÇED olumlu kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Artvin Valiliği, ilgili firmayı uyararak, karara uyulmaması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Cengiz Holding'in işlettiği Cerattepe Bakır Madeni tesisine yönelik Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden ardından Artvin Valiliği açıklama yaptı. Valilik, ilgili firmayı uyararak, karara uyulmaması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Artvin Valiliği'nin resmi X hesabından yaptığı açıklamada, tesisin "ÇED olumlu kararının iptal edildiği"  hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Artvin İli, Taşlıca Köyü Cerattepe Mevkiinde Eti Bakır Cerattepe İşletmesi tarafından işletilmekte olan 'Cerattepe Bakır Madeni, Kırma Eleme Tesisi ve Teleferik Hattı' projesine ait ÇED Olumlu Kararı hakkında Rize İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2024 tarih ve E.2024/443, ?.2024/570 sayılı karar ile iptal kararı verilmiştir.

Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal eden karar gereği;  faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği'nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır.

Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına da 21.08.2024 tarih ve 10272019 sayılı yazı ile faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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