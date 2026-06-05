CEO Platformu heyeti Diyarbakır iş dünyasıyla buluştu

Ceo Platformu çatısı altında bir araya gelen 25 iş insanı, Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezinde DTSO'nun organizasyonuyla Diyarbakır iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentin ekonomik yapısı, coğrafi işaretli ürünleri ve olası iş birliği fırsatları ele alındı.

Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen buluşmada konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, odanın yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve kentin ekonomik potansiyeline ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kaya, Diyarbakır'ın üretim, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, son yıllarda kentin ekonomik kapasitesini arttığını söyledi. Diyarbakır'ın zengin kültürel mirası ve gastronomi değerlerinin ekonomik kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Kaya, bu kapsamda Gastro İnovasyon Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentin yöresel ürünlerinin markalaşması ve ulusal ile uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kaya, Diyarbakır'ın bugüne kadar 59 coğrafi işaret tescili aldığını ve bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerin yerel üreticilere katma değer sağladığını vurgulayan Kaya, bu ürünlerin aynı zamanda kentin tanıtımına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Kaya ayrıca, Diyarbakır'ın genç nüfusu, stratejik konumu ve gelişen üretim altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, kentte yatırım, üretim ve istihdamı artıracak her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti. Diyarbakır iş dünyasının son yıllarda bölgesel ve ulusal ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini söyleyen Kaya, farklı kentlerden gelen iş insanlarıyla kurulacak ilişkilerin yeni yatırım ve ticaret imkanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Toplantıda söz alan CEO Platformu Başkanı Haldun Pak ise platform olarak Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Platformun çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Pak, misafirperverliklerinden dolayı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı