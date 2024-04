Çankırı'da Hayırsever Çiftçi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıttı

Çankırı'da hayırsever bir çiftçi, 700 kiloluk tosunun etini Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Çankırı'da çiftçilikle uğraşan Akif Metin, Ramazan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara et ulaştırmaya karar verdi. 700 kiloluk tosununu kesen Metin, 300 ihtiyaç sahibine et ulaştırdı. Dağıtılan etler için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Metin'e teşekkür etti.

"İnsanların o mutluluğunu görmek tüm dünya malına değer"

300 vatandaşa et ulaştırdığını söyleyen Akif Metin, "Restoranda et yiyordum, et fiyatlarını görünce insanların o fiyatlara et yiyemeyeceğini düşündüm. Bu sebeple 700 kiloluk bir tosun alıp keserek 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa teker teker dağıttık. Herkes, 'Allah razı olsun' diyor, çok mutlulardı. İnsanların o mutluluğunu görmek tüm dünya malına değer" dedi.