Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, İftarda Ardahanlılarla Buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da yaşayan Ardahanlılar'la düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ile Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ardahanlılar'la iftar sofrasında buluştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'in yanı sıra Çankaya Belediye Meclisi Başkanvekili görevi yaparken adaylık için görevden ayrılan Ardahan Milletvekili adayı Özgür Erdem İncesu, Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi'nin de katıldığı programda Taşdelen, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cebeci, Türközü ve Yakubabdal Mahalleleri'nde ve Kahramanmaraş'ta açtıkları iftar çadırlarının yanı sıra Ardahanlılar Derneği ile Çankaya Sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Taşdelen, "Öncelikle tuttuğumuz oruçların kabulünü Hakk'tan niyaz ediyorum. Çankaya sofrasında sizler ile iftarımızı açıyoruz. Bir Ardahanlıyı milletvekili olarak görmek istiyoruz. Kendisiyle 9 yıl birlikte çalıştığım Özgür Erdem İncesu kardeşim inanıyorum ki sizlere milletvekili olarak hizmet edecek. Bizler de Millet İttifakı olarak güzel bir birliktelik sağladık. Ben şuna inanıyorum, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizler vatanımıza, devletimize, demokrasi ve özgürlüğe sahip çıkacağız. Bizler Türkiye'nin kaynaklarına sahip çıkacağız. Bu ülkenin kaynaklarının 3-5 kişiye değil halka gelmesini sağlayacağız. Çünkü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir'. 11 aydan hayırlı olan Ramazan ayının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Size söz yine baharlar gelecek ve umut asla tükenmeyecek diyorum" diye konuştu.