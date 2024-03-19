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Eskişehir'de 'Çanakkale'den Gazze'ye Değerlerimizi Günümüze Taşıyoruz' Temalı İftar Programı Düzenlendi

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Eskişehir'de Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında 'Çanakkale'den Gazze'ye Değerlerimizi Günümüze Taşıyoruz' temasıyla bir iftar programı düzenlendi. Programda Çanakkale Savaşı'nın önemi ve şehitlerimizin değeri vurgulandı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları güçlendirildi. Çanakkale İftarı, şehitlerimizi anmak ve değerlerimizi günümüze taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de ' Çanakkale'den Gazze'ye Değerlerimizi Günümüze Taşıyoruz' temasıyla düzenlenen Çanakkale İftarı, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında gerçekleşti.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Gül, ÇEDES Koordinatörü Nebile Kılıç ve Odunpazarı İlçe Müftülüğü Çedes Koordinatörü Emre Şimşek'in organizatörlüğünde gerçekleşen iftara, Gençlik Spor Şube Müdürü Mehmet Günyüzü, İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Osman Şen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Kamil Uzun, Eskişehir İmam Hatip Lisesi eski Müdürü Şenol Cirit, Eskişehir İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Beytullah Çelik, Eskişehir İl Milli Eğitim Çedes Koordinatörü Şule Gül Engiz ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Çedes Koordinatörü Ayhan Küçükkartal katıldı.

Açlık ve yokluğu anlamak temasıyla düzenlenen iftar programında, Çanakkale Savaşı'nın önemi ve şehitlerimizin değeri vurgulandı. Geçmişten alınan ilhamla birlik ve beraberlik mesajı verilen programda, yardımlaşma ve dayanışma duyguları da güçlendirildi.

Çorba, somun ekmek, hurma ve sudan oluşan sade menü ile Çanakkale Savaşı'ndaki yokluklar da hatırlatılmış oldu. Programda Çanakkale Savaşı'nın önemi ve şehitlerimizin değerine dair bir konuşmalar yapılarak şehitler için dua edildi. Çanakkale İftarı, Çanakkale Savaşı'nın 109. yıl dönümünde şehitlerimizi anmak ve değerlerimizi günümüze taşımak için anlamlı bir program oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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