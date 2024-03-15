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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı, 21 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. battı. Çanakkale Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 Uçak, 2 Helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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