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Bilecik'te kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Bilecik'te kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma destekleri kapsamında üreticilere hibe ve destek programları hakkında bilgi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 17. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri ile üretimin güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde kırsal kalkınma destekleri anlatıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince köy meydanında düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde üreticilere sunulan hibe ve destek programları detaylarıyla anlatıldı. Programda başvuru şartları, destekleme kalemleri ve proje hazırlama süreçleri hakkında katılımcılara teknik bilgiler verildi. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla yararlanılması hedeflendi. Toplantıda ayrıca üreticilerin soruları yanıtlanarak bilgilendirme çalışmaları birebir sürdürüldü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "17. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri ile üreticilerimizin projelerini artırmalarını, kırsalda üretimin güçlenmesini ve desteklerden en etkin şekilde yararlanmalarını amaçlıyoruz. Bilecik'te tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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