Buzağı Kayıpları Engelleme Programı Erzurum'da Masaya Yatırıldı

Buzağı kayıpları ve çözüm önerileri, "DAP Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi Programı"yla Erzurum'da masaya yatırıldı.

DAP Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Ardahan, Erzurum, Kars ve Sivas illerinin Tarım ve Orman Müdürleri ve ilçe Tarım ve Orman Müdürleri ile veteriner hekimler katıldı.

2024-2028 yıllarını kapsayan DAP Eylem Planı'nda Hayvancılığın Geliştirilmesi Programı kapsamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, programın öneminden bahsetti.

Buzağı kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaları doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası olarak sıralayan Demirdöğen, konuyla ilgili desteklenecek projelerin özelliklerinden bahsetti.

Ayrıca, büyükbaş yetiştiriciliğinde en önemli sorun olan infertilitenin (kısırlık) azaltılması, bölgeye özgü serum-aşı uygulamaları ve üretimi, barınma şartlarının iyileştirilmesi, çiftçi eğitimi ile kayıtlı takip ve müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte yapılacak ortak çalışmayla buzağıların yaşamasının daha iyi seviyelere çıkarılacağını belirtti.

Başkan Demirdöğen, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, bölgenin potansiyellerini belirleyip öne çıkarmak ve bu öne çıkan alanlarda projeleri destekleyip ve bu alanların gelişmesini sağlamaya çalışan bir kurum. 2013 yılından bu yana destek veriyoruz. Bu desteklerin sonuçlarını bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz. En son geldiğimiz aşamada, 2024-2028 Eylem Planı hazırlıkları sırasında, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'nin asıl odaklanacağı noktanın hayvancılık olduğunu belirledik. Hayvancılığın geliştirilmesini bir bütün olarak ele alıp destek vermeye çalışacağız. Tabii ki bu alandaki en büyük paydaşımız Tarım ve Orman Bakanlığı. Sizlerin de katkısıyla zaten bir rapor hazırladık ancak programın detaylarını görebilmek, ilave yapılacak işleri de tespit etmek amacıyla görüş ve önerilerinize ihtiyacımız oldu. Bugünkü toplantıda, görüş ve önerilerinizi alıp, yapacağımız çalışmalardaki öncelikleri belirleyeceğiz. Şu anda, 2024-2028 yılları arasında 2 milyar 600 milyon liralık bütçesi olan bir programdan bahsediyoruz. Yapacağımız iş bu miktarın çok üzerinde ve bunun için de önceliklendirmemiz lazım. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum"

Daha sonra, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan'ın konuyla ilgili sunumu yer aldı. Özdoğan sunumunda, buzağı kayıplarının ülke ortalaması, başlıca nedenleri, DAP Bölgesindeki mevcut durumu ve ekonomik etkileri ile DAP Eylem Planıyla ortaya çıkan buzağı kayıplarının önlenmesi konularına değindi.

Sunumda ayrıca, 2025-2028 yılları arasında öngörülen program ile damızlık hayvan buzağılama oranının % 55- 60'tan % 85- 90'a yaklaştırılması, buzağı kayıp oranının % 20- %25'ten % 10- % 15 civarına düşürülmesi, et ve süt veriminin % 20 artırılması, özellikle genç ve kadın üreticilerin bilinçlendirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi, bölgeye özgü aşı ve serumların üretilerek ülke ekonomisine katkı ile sürdürülebilirliğin sağlanması, DAP Bölgesinde hayvan sayısının artması ile ithal hayvan bazında dışa bağımlılığın azaltılması ve sonuçta alınacak tedbirlerle ülkemiz ekonomisine ve gıda arzı güvenliğine katkı sağlanması belirtilen hedefler arasında bulunuyor.

Toplantıda, katılımcılar tarafından, buzağı sağlığının izlenmesi, eğitimlerin verilmesi ve farkındalık oluşturulması konularında görüş belirtildi. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli bir sorunu olan buzağı ölümleriyle mücadele etmek için stratejiler ele alındı.

Tam uyum içerisinde ve ortak çalışma konusunda mutabık kalınan toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Mehmet Özdoğan, Melih Kirişci, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Kars İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdinç Koç, söz konusu illerin İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile DAP BKİ Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü çalışanları katıldı. - ERZURUM