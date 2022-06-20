Mersin Büyükşehir'den Babalar Günü'ne Özel 'Doğa Bizi Çağırıyor' Gezisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği bu kez de Babalar Günü'ne özel yapıldı. Eşleri ve çocukları ile birlikte etkinliğe katılan babalar, önce Darısekisi Örnek Köy Projesi kapsamında kurulan Yörük Köyü'nü gezdi. Tüm gün süren gezinin 2. durağı ise Büyükşehir Belediyesi'nin fide dağıtımından faydalanan üretici kadının Emirler Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesi oldu.

Kendilerine özel düzenlenen geziye katılan babalar, çocukları ve eşleri ile gün boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı. Etkinlik kapsamında ilk durak, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin ilk örnek köy projesi olan'Darısekisi Örnek Köy Projesi' kapsamında kurulan Yörük Köyü oldu.

Örnek Köy'de kurulan köy meydanı, üretim alanları ve sabit satış stantlarını gezen katılımcılar, alışveriş yaparak, Ortanca Sokak'ta bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GEZİNİN 2. DURAĞI EMİRLER MAHALLESİ'NDEKİ LAVANTA BAHÇESİ OLDU

Gezinin ikinci durağı ise Büyükşehir Belediyesi'nin fide dağıtımından faydalanan bir üretici kadının, Emirler Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesi oldu. Lavanta bahçesini gezerek burada da hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, geziyi lavantalar arasında tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel düzenlediği geziye katılan babalar, çocukları ve eşleri ile unutamayacakları bir gün geçirdi.

ANKA / Yerel