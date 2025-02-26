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BUSADER Federasyonu'ndan Anlamlı Kars Gezisi

BUSADER Federasyonu'ndan Anlamlı Kars Gezisi
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Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Federasyonu, Hatay Samandağ'daki ilkokul öğrencileri için düzenleyeceği Ankara gezisi yararına Kars'ta kültür ve kayak etkinliği gerçekleştirdi. Üyeler, deprem sonrası yürütülen yardım faaliyetlerine dikkat çekerek sürdürülebilirlik konusuna vurgu yaptı.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSADER) Federasyonu üyeleri anlamlı bir etkinlikte bulunmak üzere Sarıkamış'a geldi.

Federasyon kültür ve kayak gezisi olarak planlanan Kars Gezisi, Hatay Samandağ BUSADER İlkokulu öğrencileri için 23 Nisan döneminde düzenlenecek Ankara gezisi yararına yapıldı.

Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede pek çok yardım faaliyeti yürüten BUSADER Federasyonu, bünyesinde bulunan tüm derneklerin katkılarıyla depremden tam 1 yıl sonra Hatay Samandağ'da 4 sınıflıklı ve bir ana sınıfı olan BUSADER İlkokulu'nu inşa ederek, açılışını gerçekleştirdi. BURSA BUSADER, düzenli olarak ziyaret ettiği BUSADER İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencilerini, onlara verdiği sözü tutarak Atamıza götürmeyi planlıyor.

Kars gezisi esnasında düzenlenen gece kayağı organizasyonunda konuşan Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, "Bu Kars gezisi bizim için çok önemli, çünkü bu gezi, 15 Nisan'da Samandağ BUSADER İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerimizle Anıtkabir' de Askeri tören ile Ata'mıza yapacağımız ziyaret yararına gerçekleşti. Katkı koyan tüm üyelerimize, bu güzel gece kayağını organize eden Yönetim Kurulu Üyemiz Ebru Boztekin'e ve biz yalnız bırakmayan BUSADER' Federasyon Başkanımız Zerrin Özgüle'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle de konuşmasında "Bu dönem ana projemiz olan sürdürülebilirlik ile çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında yaptığımız çalışmalarla bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu akşam gece kayağında da yine bu konuda mesajlar vermeye çalıştık. Daha iyi bir dünya için herkesi katkı koymaya davet ediyoruz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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