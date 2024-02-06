Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ne akın etti
Bursa'da Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlar Ulu Cami'ne akın etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Ulu Cami'nde dualarla idrak edildi. Bursalılar Miraç Kandilinde Ulu Cami'ne gelerek namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Bursa'da Miraç Kandili sebebiyle vatandaşlar Ulu Cami'ne akın etti.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Ulu Cami'nde dualarla idrak edildi. Bursalılar Miraç Kandilinde Ulu Cami'ne gelerek namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. - BURSA