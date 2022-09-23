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Bursa yerel: Gemlik'te zabıtasından şefkat eli

Yerel Haberler

Bursa yerel: Gemlik'te zabıtasından şefkat eli

Bursa haberlerine göre Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü rutin denetim görevinin dışında zorda kalan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü rutin denetim görevinin dışında zorda kalan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Gemlik Kumla Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın, Gemlik Belediyesi ile iletişime geçerek sağlık sorunları nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandığını ifade ederek zabıta ekiplerinden yardım istedi. Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı kadına ulaşarak ihtiyaçlarının listesini aldı. Bölgede bulunan market ve fırından ürünlerin teminini sağladı. Zabıta tarafından alışverişi yapılan yaşlı kadın ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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