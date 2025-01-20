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Bursa Uludağ Üniversitesi ve ForviaFaurecia'dan İşbirliğiyle ÜNİMEK Programı

Bursa Uludağ Üniversitesi ve ForviaFaurecia'dan İşbirliğiyle ÜNİMEK Programı
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Bursa Uludağ Üniversitesi ve ForviaFaurecia, Orhangazi Asil Çelik MYO'da iş hayatına hazır mezunlar yetiştirmek amacıyla ÜNİMEK Programı'nı başlattı. İşbirliği, üniversite-sanayi entegrasyonunun örneği olarak değerlendiriliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve ForviaFaurecia firması işbirliğinde özel bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile Orhangazi Asil Çelik MYO'da eğitim alan gençler iş hayatına hazır bir şekilde mezun olacak.

Üç kurumun ortaklaşa yürüttüğü ÜNİMEK Programı'nın lansmanı Bursa Orhangazi'deki ForviaFaurecia tesislerinde gerçekleştirildi. Törende BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, ForviaFaurecia Fabrika Müdürü Bahadır Ersöz ile kurumların temsilcileri hazır bulundu.

İşbirliği meyvelerini veriyor

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Üniversite-Sanayi işbirliğinin öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Zekeriyya Arı; "Yapılan ziyaretlerden elde edilen veriler doğrultusunda ciddi yol aldık. Bugün de işbirliğimizin meyvelerini verdiğine şahitlik ediyoruz. Son derece mutluyuz. Kursiyerlerimiz, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmeye çalışmalı, bu işbirliğinin kendilerine katkı sağlayacağını unutmamalıdır. Uluslararası bir firmada son derece kıymetli bir eğitim dönemi geçirecekler. Bu avantajı en iyi şekilde kullanacaklarına inancımız tamdır. Protokolümüzün üniversitemize, firmamıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Azimle çalışmaya devam

Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber; "Çok yoğun bir döneme denk gelmesine rağmen hocalarımızın özverili çalışmaları ve yapılan işin güzelliği sayesinde bizden istenilen her şeyi yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ForviaFaureciaFabrika Müdürü Bahadır Ersöz de işbirliğinin sektörel büyümeyi destekleyeceğini ve uzun vadede insan kaynakları planlamalarına önemli bir katkı sunacağını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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