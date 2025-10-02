Bursa Kestane Şekerinde Dünya Standartları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazarda, Cardelion markasıyla ise dünya pazarında coğrafi işaretli Bursa kestane şekerini uluslararası standartlarda üreten ve tüketiciyle buluşturan İlka Şekerleme tesislerini ziyaret etti.

Ziyarette TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre, Destek Hizmetleri Birim Amiri Betül Tekeli ve İletişim Uzmanı Efe Beşli yer aldı. Heyet, üretim süreçlerini yakından inceleyerek firma yöneticilerinden kapsamlı bilgiler aldı. İnceleme sırasında, Bursa'nın geleneksel lezzetinin modern üretim standartlarıyla nasıl buluşturulduğu da gözlemlendi. Ayrıca TKDK destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla dış pazara üretim yapan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Kalite Müdürü Ebru Aygün, heyete kestanenin işlenerek kestane şekerine dönüşüm sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Üretimde kullanılan makineler, hijyen ve sanitasyon standartları ile kalite kontrol uygulamaları tek tek tanıtıldı.

Yetkililer, üretimde hijyen ve kaliteye verdikleri önemin altını çizerek, bu yaklaşımın uluslararası belgelerle de tescillendiğini ifade etti. Böylece Bursa'nın geleneksel lezzeti, modern üretim anlayışıyla dünya standartlarında güvenle tüketiciye ulaştırılıyor.

Genel Müdür Mümin Akgün, kestane şekerinde sade, çikolatalı, antepfıstıklı, cevizli, bademli ve portakallı çeşitlerle farklı damak tatlarına hitap ettiklerini belirtti. Bugün 50'den fazla ürün çeşidine sahip olduklarını söyleyen Akgün, Kardelen Kestane Şekeri'nin 5 kıtada 35 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

Akgün ayrıca, Türkiye genelinde 26 konsept mağaza ve bayiler aracılığıyla Bursa'nın eşsiz lezzetini tüketiciyle buluşturduklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki şekerleme ve gıda fuarlarına düzenli katıldıklarını, bu fuarlarda binlerce kestane şekerini ücretsiz dağıtarak hem ürünün hem de Bursa'nın tanıtımına katkı sunduklarını aktardı. Firma ayrıca, özel ambalajlarında Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerine yer vererek kentin marka değerini de dünyaya taşıyor.

Ziyaret kapsamında TKDK heyeti, İlka Şekerleme'nin üretim kalitesi ve ihracat başarısının sektör açısından örnek niteliği taşıdığını gözlemledi. Kardelen markasının Bursa'nın geleneksel lezzetini küresel ölçekte tanıtan güçlü bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca işletmelere IPARD destekleri kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ziyaretin bir diğer durağı fabrikanın bahçesindeki Kardelen Kültür Evi oldu. Burada, firmanın kuruluşundan itibaren üretimde kullanılan ilk kazan, küçük ekipmanlar ve çeşitli malzemeler sergileniyor. Ayrıca, firma hakkında yayımlanmış önemli haber kupürleri, gerçekleştirilen ziyaretlerden fotoğraflar ve Kardelen'in yolculuğunu belgeleyen arşiv niteliğinde materyaller de Kültür Evi'nde yer alıyor.

Bu bölüm, ziyaretçilere yalnızca kestane şekeri üretim sürecinin değil, aynı zamanda markanın tarihi gelişiminin ve Bursa ile kurduğu güçlü bağın da izlenebilmesine imkan sağlıyor. - BURSA