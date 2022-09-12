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Bursa haber | İznik Gölü'nde tarihi taş kalıntısı bulundu

Yerel Haberler

Bursa haber... İznik Gölü'nde tarihi taş kalıntısı bulunduBURSA 4 medeniyete başkentlik yapan tarihi eserleriyle UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde bir genç göl kenarında tarihi taş kalıntısı buldu.

İznik Gölü'nde tarihi taş kalıntısı bulundu

BURSA 4 medeniyete başkentlik yapan tarihi eserleriyle UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde bir genç göl kenarında tarihi taş kalıntısı buldu.

Önceki günlerde çıkan lahitlerle bir kez daha gündeme gelen tarihi kent İznik'ten tarihi eser fışkırıyor. İznik Gölü'nde gezintiye çıkan Samet Korkmaz, gölün kıyısında farklı bir taş fark etti. Gölün içinden taşı çıkartan Korkmaz, üzerinde kabartmalı figürler ve yazıtlar bulunan taşın tarihi olduğunu fark etti. İddiaya göre taş kalıntısının İznik'e adını veren ve yıllarca aranmasına rağmen bulunmayan Kraliçe Nicaea'nın mezarına ait bir yazıta ait olduğu düşünülüyor. Samet Korkmaz taşı müzeye teslim edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Yerel

İznik Gölü Bursa İznik Yerel Haberler

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