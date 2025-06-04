4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Bursa Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, 4 boynuzlu koç görenlerin ilgisini çekti. Kurbanlık almak için pazara gelenler dört boynuzlu koçu görünce hayrete düştü. Ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

"HER BOYNUZUNA 10 BİN TL İSTİYORUZ"

Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" şeklinde konuştu.

GÖREN TELEFONA SARILDI

4 boynuzlu koçu gören vatandaşlar hemen telefona sarılıp fotoğraf çekti. Koç sıra dışı görüntüsüyle kurban pazarının gözdesi oldu.

SICAK HAVA KURBANLIKLARI TERLETTİ

Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor. Hayvan sahipleri, özellikle ayaklarda pişik ve sıcak çarpması riskine karşılık, kurbanlık koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.