Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Bireylere Destek Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesine büyük katkı sağladı. Yıl boyunca düzenlenen destek, yol yardım, eğitim çalışmaları ve sosyal aktivite programları ile ulaşılan özel vatandaşların sayısı 30 bine yaklaştı.

Bursa'da engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı boyunca da özel bakım gerektiren bireylere yönelik pozitif ayrımcılık politikasından taviz vermedi. Özel bireylerin çeşitli branşlarda mesleki becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen kurslara, yıl boyunca 2836 öğrenci katıldı. Eğitim hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, el sanatları, resim, müzik ve halk oyunları gibi derslere katılan engelli bireylerin sosyal entegrasyonuna katkı sağlanmış oldu.

Sosyal destek

Bursa'da ikamet edip 'sosyoekonomik yetersizlikten dolayı' korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişi ve gruplara yönelik farklı sosyal destek programları düzenlendi. İşitme ve takip cihazları, protez-ortez, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, solunum aparatı, glütensiz gıda, Kart16 ve gıda ile afet durumlarında ev eşyası destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yıl boyunca 144 adet manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 94 adet hasta yatağı ve karyolası, 2254 adet tıbbi malzeme, 641 adet hasta bezi ve 100 koli glütensiz gıda paketi desteği sağlandı.

Yol yardım

Engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımı, akü değişimi ve yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Yardım Hizmeti de (SEYYAH) büyük ilgi gördü. 2 adet hafif ticari araçla mobil olarak sağlanan hizmetten, yıl boyunca 1027 kişi yararlandı. Bunun yanında vatandaşların sorunsuz bir şekilde gezebilmeleri ve akülü araçlarını rahatlıkla şarj edebilmeleri amacıyla, şehrin farklı noktalarındaki dolum istasyonu sayısı 21'e çıkarıldı. Akülü ve manüel araç kullanan 291 vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımı da özel liftli engelli araçları ile sağlandı.

Farkındalık çalışmaları

Özel öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerinin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, sosyal kültürel etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri kapsamında yıl boyunca düzenlenen 48 etkinliğe yaklaşık 6 bin kişinin katılımı sağlandı. Engelli bireyler ile yakınlarının kendilerine verilen tüm haklar, belediye hizmetleri ve nasıl faydalanacakları konusunda da yıl boyunca 5032 kişiye danışma ve yönlendirme hizmeti verildi. 'Bir Ev Bir Dünya', 'Spora Engel Yok', 'Engelsiz Dart Takımı', 'Pastam Glütensiz Olsun' gibi projelerle engelli bireylerin kendilerini özel hissetmeleri sağlandı. Pastam Glütensiz Olsun projesi kapsamında 755 adet glütensiz pasta dağıtılarak özel vatandaşların doğum günleri kutlandı.

Engelsiz şehir Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Engelsiz şehir Bursa' vizyonu doğrultusunda 'engelli vatandaşların hizmete erişimi noktasındaki tüm engellerin kaldırılması için' yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin farklı engellilik durumlarına sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek için projeler geliştiriyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyonumuz doğrultusunda 'Bu şehirde engel yok' diyerek, sorumluluk alanımızdaki kaldırım, yol, üst ve alt geçit, tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale getiriyoruz" dedi. - BURSA