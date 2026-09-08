Bursa- 5'inci Bursa Turizm Zirvesi 'Yerel Kalkınma' temasıyla başladı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğinde düzenlenen 5'inci Bursa Turizm Zirvesi, ' Yerel Kalkınma' temasıyla başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen zirve kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör paydaşları ve akademisyenleri bir araya getirdi. Zirvenin açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker ile çok sayıda turizm temsilcisi katıldı. Zirvenin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kentin tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzelliklerinin güçlü bir girişimcilik vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Burkay, Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yapmış köklü tarihi, Uludağ'dan denize uzanan doğal zenginlikleri ve güçlü üretim altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bu değerlerin doğru projelerle desteklenmesi halinde kente çok daha büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Burkay, BTSO olarak bu anlayışla uzun yıllardır turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'BURSA FUAR VE KONGRE TURİZMİNDE MERKEZ OLMALI'

Bursa'nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatı ve 16 milyar dolarlık ithalatıyla 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çeken Burkay, bu güçlü ekonomik yapının turizm açısından da önemli fırsatlar sunduğunu söyleyerek, "Sanayide, üretimde ve ticarette güçlü olan şehirlerin dünyadaki örneklerine baktığımızda fuar ve kongre turizminin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bursa'nın da bu alanda mutlaka merkez şehirlerden biri olması gerekiyor. BTSO olarak bugün 20'nin üzerinde uluslararası nitelikte fuarı Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde binlerce yabancı alıcıyı ve profesyonel ziyaretçiyi kentimizde ağırlıyoruz. Bu ziyaretçiler, klasik turist profiline göre çok daha yüksek harcama kapasitesine sahip. Dolayısıyla fuar ve kongre faaliyetleri şehrin hizmet sektörüne ve ekonomik hareketliliğine doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'ASIL MESELE TURİSTİN BURSA'DA DAHA FAZLA KALMASI'

Bursa'nın turist çekme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Burkay, öncelikli hedefin ziyaretçilerin kentteki konaklama süresini artırmak olması gerektiğini belirterek, "Bursa'nın turisti şehre getirme konusunda büyük bir problemi yok. Asıl üzerinde durmamız gereken konu, gelen turistin Bursa'da daha uzun süre konaklamasını sağlayabilmek. Turizm Konseyimiz ve sektör temsilcilerimiz bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Hedefimiz Bursa turizmini daha sürdürülebilir hale getirmek ve kentimizin hem Türkiye'nin hem de dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasını sağlamak" diye konuştu.

'BİR ŞEHRİN GÜÇLÜ BİR KİMLİĞİ OLMALI'

Turizmin şehirlerin uluslararası itibarı açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirten Burkay, Bursa'nın kendisini doğru anlatan güçlü bir kent kimliği oluşturması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Turizmi bir ülkenin ve bir şehrin itibarı olarak görüyorum. Nasıl evimize gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamak istiyorsak, şehirlerimizin de ziyaretçilerine kendilerini doğru ifade edebilmesi gerekiyor. Bir şehrin güçlü bir kimliği, dili ve anlatısı olmalı. Bursa'nın bu konuda önemli bir birikimi ve kurumsal aklı var. Bursa'nın turizmde de hak ettiği noktaya en kısa zamanda ulaşacağına inanıyorum."

BAĞLIKAYA: TURİZMİ YEREL KALKINMAYLA TÜM YURDA YAYMALIYIZ

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm hareketliliğinin sadece kıyı bölgeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, her kentin kendi özgün değerleriyle kalkındığı bir modele ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bursa'nın bu alandaki köklü geçmişini vurgulayan Bağlıkaya, "Bursa, tarihi birikimi, termali, kış turizmi ve gastronomi kültürüyle ülkemizin en stratejik destinasyonlarından biri. Ancak bu zenginliklerin hak ettiği düzeyde karşılık bulabilmesi; doğru bir destinasyon yönetimi, etkin pazarlama ve seyahat acentalarımız ile yerel dinamiklerin tam bir uyum içinde çalışmasıyla mümkün. Seyahat acentaları, destinasyonlara can suyu veren en temel unsurdur" ifadelerini kullandı.

BTSO ile sürdürülen iş birliğinin önemine de değinen Bağlıkaya, "BTSO ile sergilediğimiz bu güçlü ortak aklın Bursa'mızın ulusal ve uluslararası pazardaki payını çok daha yukarı taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlara geçildi. Yerel Turizm Kalkınması temasıyla düzenlenen ilk oturum, Gazeteci Gaffar Yakınca moderatörlüğünde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

8-9 Eylül'de iki gün boyunca Merinos AKKM'de devam edecek 5'inci Bursa Turizm Zirvesi kapsamında ayrıca "Yerel Yönetimler", "Avrupa'da Destinasyon Yönetimi", "Yerel Kalkınmada Sektör Görüşleri", "Destinasyon Pazarlaması" ve "Turizm Altyapısının Önemi" başlıklı oturumlar yapıldı. Zirve, sektör paydaşlarının katılacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı