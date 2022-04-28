Burhaniye Belediyesi'nden 4 Bin Kişilik İftar

Burhaniye Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 4 bin kişilik iftar yemeği düzenledi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Gazi ve Şehit aileleri, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelebi, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve basın mensuplarının yanı sıra 4 bine yakın vatandaş katıldı.

5 ayrı noktada yemek dağıtımının yapıldığı programda Başkan Deveciler, masaları ziyaret ederek gelen misafirlerle tek tek ilgilendi.

Başkan Deveciler, "Burhaniye'mizde Ramazan ayının bereketiyle birlikte, 2 yıl sonra hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir gecesinde Burhaniyelileri bir araya getirelim dedik. Çünkü 11 ayın sultanı Ramazan Ramazanın da sultanı Kadir Gecesi. 3 gün sonra Bayramı idrak edeceğiz. Sevgili hemşehrilerimin, tüm Burhaniyelilerin başta Kadir gecesini daha sonra da Ramazan Bayramlarını kutluyorum" diye konuştu.