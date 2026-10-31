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Bülent Kaya, 25 milyar dolarlık fon vurgununun organize bir düzen olduğunu söyledi

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Bülent Kaya, 25 milyar dolarlık fon vurgununun organize bir düzen olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Bülent Kaya, 25 milyar dolarlık fon vurgununun organize bir düzen olduğunu söyledi
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Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon krizinin doğrudan etkisinin 25 milyar dolar, yaklaşık 800 milyar TL olduğunu söyledi. Kaya, iktidar mensupları, bürokratlar ve iş adamlarının milleti soymak için organize bir düzen kurduğunu savundu.

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Bizzat ve organize bir şekilde; kimi siyasi iktidar mensuplarının, kimi onların atadığı bürokratların, kimi de kendi iş adamlarının bu milleti soymak için kurdukları bir düzenle karşı karşıyayız" dedi.

Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuşan İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, sermaye piyasalarındaki fon krizinin ekonomik ve siyasi boyutlarına dikkati çekerek, yaşanan sürece ilişkin iktidara eleştirilerde bulundu. Kaya, şunları söyledi:

"Bu gündemlerden en önemlisi, bizim tabirimizle fon soygunu, fon vurgunu, fon hırsızlığıdır. Kimilerinin meseleyi basite indirgemek amacıyla yalnızca 'fon meselesi' olarak nitelendirdiği, neredeyse 'foncuk' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı bir fon kriziyle karşı karşıyayız. Elbette bu fon krizinin iki büyük boyutu var. Birincisi ekonomik büyüklüğü, ikincisi ise siyasi boyutu ve siyasi büyüklüğü. Doğrudan etkisi 25 milyar dolar, yani yaklaşık 800 milyar TL olan bir soygundan bahsediyoruz. O kadar büyük bir soygun ki bazen rakamlar anlamını yitiriyor. 800 milyar dediğimizde insanın zihninde bu büyüklük tam olarak canlanmayabiliyor. Hazreti İsa'nın doğduğu yıl Miladi Takvim'de sıfır kabul edildiği için bugün Hazreti İsa'nın doğumunun 2026'ncı yılındayız. Bu fon vurguncuları, Hazreti İsa'nın doğduğu günden bugüne kadar her gün 1 milyon TL çalmış olsalardı bile henüz 800 milyar TL'lik bir parayı çalmış olmayacaklardı.

Maalesef bu vurgun sebebiyle borsalarımız ciddi bir güven aşınmasına uğradı. Önümüzdeki günlerde bu borcu çevirmek için çok fazla para gelmeyeceğini, gelecek paranın da daha yüksek faizle ve daha riskli bir alana yöneleceğini düşündüğümüzde, ekonomik kayıpların çok daha ağır sonuçları olacağını hep beraber görüyoruz. İktidar partili yetkililere sorarsanız, bu olayı birkaç muhteris, para hırsına kapılmış kişinin gerçekleştirdiği münferit ve bireysel bir vaka olarak görmemizi istiyorlar. Oysa keşke bu, birkaç münferit ve bireysel hırsızın gerçekleştirdiği bir olay olsaydı. Ne ekonomik büyüklüğü bu kadar fazla olurdu ne de maalesef sonuçları bu kadar ağır olurdu. Bu, bizzat ve organize bir şekilde; kimi siyasi iktidar mensuplarının, kimi onların atadığı bürokratların, kimi de kendi iş adamlarının bu milleti soymak için kurdukları bir düzenle karşı karşıyayız.

Dolayısıyla bu fon vurgunu, yalnızca bireysel para hırsından kaynaklanan bir olay değildir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekili arkadaşımız bu fon vurgunlarını dile getirirken, Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili arkadaşımız şöyle dedi, 'Onların bir kısmı para hırsına kapılmış insanlardı. Yatırmasalardı.' O arkadaşımız da orada gereken cevabı verdi. Ancak ben buradan tekrar o milletvekiline seslenmek istiyorum: Senin para hırsıyla suçladığın kişi Ticaret Bakanınız Ömer Bolat mı? Çünkü 37 milyon TL'si 2,5 yıldan beri o fonlarda bulunuyor. Parasını bu fonlarda tutan bakanlardan biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de şirketlerine ait 250 milyon TL'si o fonlarda yatmış. Ha, şunu söyleyebilirsiniz, 'O vurgunu yapanlar bizim adamlarımız.' İşte Genel Başkan Yardımcınız Fatma Betül Sayan, nisan ayında 163 milyon TL yatırıyor. Altı ay sonra bu para 2 milyar 200 milyon TL'ye ulaşıyor. Parayı sayamıyorsunuz yani."

Kaynak: ANKA
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