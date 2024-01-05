Karabük'te bir restoran sahibi şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın sahibi Galip Benzek, şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Tarihi Çarşı'da restoran işletmeciliği yapan Galip Benzek, destek olmak, acılarını paylaşmak ve moral vermek için şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Yaklaşık 9 ay önce restoranı açan Benzek'in bu davranışı takdirle karşılanıyor.

Şehitler konusunda çok hassas olan Benzek, bu davranışı dükkanı açmadan önce planladığını belirterek, "Ücretsiz demek anlamsız oluyor aslında. Onlar bedeli ödemiş insanlar. Çocuklarının canları ile ödemiş insanlar. Nasıl ücret alabilirsin ki? Ülkemizde 12 şehit verdik. Bu ülkenin bölünemeyeceğini, hiçbir şekilde parçalanamayacağını bizi tanımayan ve bizim de onları tanımadığımız insanlar bedelini ödüyor. Canıyla ve bedeni ile bedelini ödüyorlar. O yüzden ücretsiz yaptım" dedi.

Şehit ailelerine ücretsiz yemek etkinliğini işletmeyi açık tuttuğu sürece devam ettireceğini ifade eden Benzek, "Sadece şehrimizde değil ülkenin her yerinden gelen insanlara bu şekilde hizmet ediyoruz. Ülkenin her restoranın da bu şekilde davranması gerekir, onlardan ücret alınamaz" diye konuştu. - KARABÜK