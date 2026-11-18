Eğitim ve öğretim hizmetleri sektörünü temsil eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 59. Meslek Komitesi istişare toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, "Sanayide, ticarette ve üretimde güçlü bir konuma ulaşmamızın temelinde nitelikli insan kaynağı bulunuyor. Bunun için eğitim kurumlarımızın çağın ihtiyaçlarına uygun, bilgi ve becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Eğitim ve öğretim kurumları ile kursların yer aldığı BTSO 59. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, Oda Hizmet Binası'nda sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni dönemde çalışmalarına sektörün farklı paydaşlarıyla buluşarak başlayan 59. Meslek Komitesi, okul öncesi eğitim kurumlarının ardından özel okul temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Sektörün mevcut durumu, öğrenci sayılarındaki değişim, eğitimde dijitalleşme ve sektörün geleceğine yönelik beklentiler ele alındı. Sektör temsilcilerinin önerilerinin paylaşıldığı toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Yıldırım Bey Sırakaya, Komite Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ahmet Can Akyollu, Meclis Üyesi Gökhan Çalışkan, Komite Üyeleri Cemile Göztaşlı, Aydın Koç, Hakan Ertürk ve Metin Erbil ile sektör temsilcileri katıldı.

"Eğitim ve ekonomi birbirinden ayrı düşünülemez"

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, eğitim ve ekonomik kalkınma arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde eğitim kurumlarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Ekonomide rekabet gücünün artırılmasının eğitim kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Özen, "Eğitim ve ekonomi birbirinden ayrı düşünülemez. Eğitimin niteliği ekonominin niteliğini, ekonominin gelişmişliği de toplumun refahını belirler. Sanayide, ticarette ve üretimde güçlü bir konuma ulaşmamızın temelinde nitelikli insan kaynağı bulunuyor. Bunun için eğitim kurumlarımızın çağın ihtiyaçlarına uygun, bilgi ve becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmesi büyük önem taşıyor. Özel öğretim kurumlarımız da sahip oldukları tecrübe ve birikimle bu sürecin önemli paydaşları arasında yer alıyor. Bursa'da özel okullarda öğrenim gören 65 binden fazla öğrencimiz bulunuyor. Kentimizde 622'si özel okul olmak üzere yaklaşık 1.500 özel öğretim kurumu faaliyet gösteriyor. Bu tablo, özel öğretim sektörünün Bursa'nın eğitim hayatındaki yerini ve geleceğimiz açısından taşıdığı sorumluluğu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Eğitim komitesine pozitif ayrımcılık

BTSO olarak eğitim sektörünün gelişimini Bursa'nın ekonomik geleceği açısından önemli gördüklerini kaydeden Özen, Teknolojik dönüşümün hızlandığı ve üretim süreçlerinin değiştiği bir dönemde eğitim kurumlarının da bu değişime uyum sağlamasının önemine değinen Özen, "Özel öğretim sektörünün ihtiyaçlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini önemsiyoruz. Sektörümüzün gelişmesi ve eğitim kalitesinin yükselmesi için birlikte atacağımız her adım Bursa'nın geleceğine katkı sağlayacaktır. Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Bu dönemi iletişimimizi güçlendirerek ve ortak hedefler doğrultusunda somut sonuçlar üreterek en iyi şekilde değerlendireceğiz. BTSO olarak sektör temsilcilerimizden gelen talepleri ilgili kurumlara aktaracak ve çözüm süreçlerinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Özel okullarda öğrenci sayısı son 3 yılda 10 bin geriledi"

BTSO 59. Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Yıldırım BeySırakaya, özel öğretim sektörünün pandemi sonrasında önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel okullardaki öğrenci sayısında yaşanan düşüşün önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Sırakaya, "Bursa'da özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 2023 yılında yaklaşık 75 bin seviyesindeyken bugün 65 bin civarına geriledi. Son üç yılda yaklaşık 10 bin öğrencilik bir düşüş söz konusu. Özel okulların niteliğini artırmak, yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek ve ailelerin özel okullara yönelik tercihlerini güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda 2027 yılı çalışma takvimimiz doğrultusunda özel okullar, okul öncesi eğitim kurumları, sürücü kursları, dil kursları ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik ayrı çalışma masaları ve daraltılmış konu başlıklarıyla çalıştaylar oluşturmayı planlıyoruz. Sektörün genel sorunlarını da ilgili kurumlar nezdinde gündeme taşıyarak takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı