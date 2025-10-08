BTSO, Dış Ticaret Potansiyelini Geliştiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dış ticaret potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bulunan kargo tesislerini gümrüklü geçici depolama alanı statüsüne kavuşturan BTSO, firmalara ihracat ve ithalat operasyonlarını daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütme imkanı sunuyor.

BTSO Lojistik A.Ş., şirketlerin lojistik maliyetlerini azaltmak, dış ticaret süreçlerini hızlandırmak ve hava kargo operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde Bursa Yenişehir Havalimanı, dış ticaret ve e-ticaret taşımacılığında stratejik bir merkez konumuna yükseliyor. BTSO Lojistik'in sağladığı altyapı ve hizmetler ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) işlem yetkisine sahip İnegöl Gümrük Müdürlüğü iş birliğiyle, son bir yıl içerisinde 7 milyon doların üzerinde e-ticaret ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca, devreye alınan konveyörlü elektronik barkod okuyucu sistemi sayesinde e-ticaret merkezi çalışmalarına da hız kazandırılıyor.

Soğuk hava depolarında 250 ton kapasite

Yenişehir Havalimanı'ndaki gümrüklü geçici depolama alanında, -25 dereceye kadar ürün muhafaza imkanı sunan soğuk hava depoları tam kapasiteyle hizmet veriyor. BTSO Lojistik'in girişimleriyle güncel teknolojiyle yenilenen soğuk hava depoları yeniden devreye alınarak kısa sürede tam doluluk oranına ulaştı. Bu yıl yaş meyve-sebze sezonunda ise 250 tonun üzerinde ürün güvenli bir şekilde muhafaza edildi.

Turkish Cargo ile güçlü işbirliği

BTSO Lojistik, Bursa iş dünyasının hava kargo hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla Turkish Cargo ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde Bursa Yenişehir Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında gümrüklü ticaret hacmi önemli ölçüde artış gösterdi. 2025 yılının ilk 8 ayında 34 milyon dolara yakın dış ticaret işlemi başarıyla tamamlanırken, bu gelişme sunulan hizmetlerden faydalanan iş dünyası temsilcilerinin küresel ticaretteki etkinliğini her geçen gün daha da güçlendirdi.

Yurtiçi uçuşlarda kargo desteği

BTSO Lojistik, Bursa iş dünyasına sunduğu hava kargo hizmetleriyle yurtiçi taşımacılığı da destekliyor. Yenişehir Havalimanı üzerinden gerçekleştirilen seferlerle firmalar kargolarını hızlı ve güvenli bir şekilde Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırabiliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'a pazartesi, perşembe ve cuma günleri, Erzurum'a salı, perşembe ve cumartesi günleri, Muş'a perşembe, cuma ve pazar günleri, Trabzon'a ise pazartesi ve cuma günleri düzenli kargo seferleri gerçekleştiriliyor. BTSO, sunduğu bu hizmetlerle firmalara hem zaman hem de maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Stratejik işbirlikleri ile güçlü altyapı

Türk Hava Yolları'nın hızlı kargo taşımacılık iştiraki olan Widect Express gibi küresel taşıma şirketleriyle iş birlikleri sürdürülüyor. Dondurulmuş gıda lojistiği, transit geçişler, e-ticaret operasyonları ve ithalat-ihracat süreçlerinde güçlü bir hizmet ağı oluşturulurken, milyonlarca dolarlık projelerin lojistik süreçleri başarıyla yönetiliyor. BTSO Lojistik İstanbul Havalimanı'nda da temsilcilik bulundurarak üyelerinin operasyonlarını yerinde takip ediyor. Böylece firmalar, ihracat ve ithalat süreçlerinde hızlı ve güvenilir bir lojistik desteğe erişiyor. - BURSA