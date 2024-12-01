Btp Lideri Baş: "İsrail Karşıtıyım Diye Yola Çıkan Hükümet, Orta Doğu'da Amerika Ne İstiyorsa Harfiyen Yerine Getiriyor"

(KAHRAMANMARAŞ)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Kahramanmaraş 9. Olağan İl Kongresi'nde; "İsrail karşıtıyım diye yola çıkmış olan hükümet, Orta Doğu'da Amerika ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor, İsrail ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Suriye'yi 2011'den beri darmadağın ettin, ne huzur bıraktın ne mutluluk bıraktın, hiçbir şey bırakmadın. Türkiye'ye ne faydası oldu? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon sığınmacının ülkemize gelmesinin dışında bize ne etkisi oldu bunun" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Kahramanmaraş 9. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ali Türk'ün BTP Kahramanmaraş İl Başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş, Suriye'de yaşanan son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Silahlı muhaliflerin Halep şehir merkezine girmesinin ardından Türkiye'de bir kesiminin 'Halep'i alıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını dile getiren Hüseyin Baş, "Halep'i HTŞ alıyor. Sen bırak Halep'i almayı sen Kıbrıs'ı koru, sen adalarını koru" diye konuştu.

Hüseyin Baş, şöyle devam etti:

"Hükümetin beslediği medya, sosyal medya trolleri aslında iş birlikçi uzantılar, 'Halep'i alıyoruz' demeye başladılar bir anda. Halep'i kim alıyor? Halep'i HTŞ alıyor. Yani siz, 'HTŞ ile yani dünkü IŞİD'in, El Nusra'nın bugünkü uzantısı olan, sokaklarda kafa kesen, bulduğu kadına tecavüz eden ahlaksız ve vicdansız insanlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti olarak Halep'e giriyoruz' mu diyorsunuz? Sen bırak Halep'i almayı sen Kıbrıs'ı koru, sen adalarını koru. Sen kendi Misak-ı Milli sınırlarını korumaktan acizsin, sen bu noktadasın.

"Seçimden sonra Mehmet Şimşek'i niye göreve getirdin?"

Sen kendi ülken içinde alacağın kararları hür ve bağımsız bir şekilde almayı becerebiliyor musun? Sen seçimden hemen sonra Mehmet Şimşek'i niye göreve getirdin? Hani o faizi 'Asla yükseltmem. Benim ekonomi politikalarım bana özeldir, faizde nas vardır' diyen Erdoğan; Mehmet Şimşek'i niye getirdin? Seçimde az oy alınca kulağını mı çektiler de getirdin, niye getirdin? Sen önce kendi ülkende bağımsız karar al.

"45 günü bulmaz kabinede değişimlerle karşılaşırsınız"

Amerika'da seçim oldu; Biden kaybetti, Trump kazandı. Sanki bizim ülkede seçim oldu. Tam bir müstemleke zihniyeti. Sömürü ülkesi olsak bu kadar oluruz. Trump kazandı, 45 günü bulmaz kabinede değişimlerle karşılaşırsınız. Niye? Çünkü artık yeni Amerikan yönetimine uygun bir kabine oluşturmamız lazım. Sen önce kendi ülkene sahip çık.

"Kafa kesenle, İslam'a en büyük zararı verenle birlikte oluyorsun"

Halep'i alacakmış. Sen bugün kafa kesenle, 'Allahuekber' deyip o maskenin arkasına sığınıp İslam'a ve dine en büyük zararı verenle beraber oluyorsun ve bu bir terör örgütü. Bütün dünya bunu terör örgütü olarak tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de resmi olarak terör örgütü olarak tanıyor. Sen bununla beraber oluyorsun ve 'Halep'e alacağım' diyorsun. ya Allah'tan korkun, Allah'tan korkun.

"Yine Şii - Sünni çatışmasının, kavgasının altyapısı hazırlanıyor"

Buradaki meseleyi çok kısa söyleyeyim ben size; Halep'e giren güçler Sünni, ama oradaki yerleşik halk Şii. Bir Şii - Sünni çatışmasının, kavgasının yine altyapısı hazırlanıyor ve bu tezgah oluşturuluyor. Allah bizleri de korusun bakın Suriye'de gördüğünüz tablo yarın burada da yaşanabilir. Biz eğer fitneye alet olursak aynısını burada yaşarız.

"Şu anda bir 3. d ünya savaşı varsa Türkiye, ABD ve İsrail ile aynı safta"

En üzücüsü de şu; eğer bir 3. dünya savaşını bugün yaşıyorsak, çünkü bu bölgede şu anda Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Amerika, İsrail, Türkiye var, adını saymadığım daha onlarca ülke, şu anda doğrudan veya dolaylı güçlerle kendisi veya vekil güçleriyle bölgede. Dolayısıyla bu bütün dünyanın savaştığı bir ortam ve bundan 50 yıl sonra 'Bu bir 3. dünya savaşıydı' denirse ve 3. dünya savaşının iki tarafından bahsedilirse bir tarafı boş ver, bir taraf ne olacak, nasıl anlatılacak biliyor musunuz; ABD, İsrail ve Türkiye. 3. dünya savaşını anlatanlar, o tarihi yazanlar 50 yıl sonra Türkiye'yi ABD ve İsrail'le birlikte anacak.

"Bu hükümet Orta Doğu'da ABD'nin ve İsrail'in polisidir"

İsrail karşıtıyım diye yola çıkmış olan hükümet, Orta Doğu'da Amerika ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor, İsrail ne istiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Suriye'yi 2011'den beri darmadağın ettin, ne huzur bıraktın ne mutluluk bıraktın, hiçbir şey bırakmadın. Türkiye'ye ne faydası oldu? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon sığınmacının ülkemize gelmesinin dışında bize ne etkisi oldu bunun? Sen bu savaşın tarafı oldun ve bu savaştan senin ülken zerre kadar çıkar elde etmedi. Bu savaştan kimlerin çıkarları vardı; ABD'nin ve İsrail'in. Bakın bu hükümet Orta Doğu'da ABD'nin ve İsrail'in polisidir, başka hiçbir şey değiller."