Bozüyük'te Dünya Orman Haftası etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dünya Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Alibeydüzü Bal Ormanına dikilen çok sayıda sedir, mazı ve çınar fidanları toprakla buluştu. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır başta olmak üzere ilçe protokolü, öğretmen ve öğrencilerin de katılım gösterdiği etkinlikte Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen fidanlar önceden hazırlanan çukurlara dikilerek can suyu verildi. Minik öğrencilerin fidan dikim etkinliği sırasındaki sevinçleri görülmeye değerdi. Program ilçe protokolü ve öğrenciler ile birlikte etkinliğe katılan davetlilerin toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. - BİLECİK